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台灣晶片業警訊？理工科鬧博士荒 李長榮總裁點關鍵因素：很困難

編譯廖玉玲／綜合外電
李長榮集團總裁李謀偉語重心長地表示，台灣如果希望維持在全球晶片產業的優勢，需要積極增加理工科博士生。圖為李謀偉於2023年12月26日獲頒成功大學名譽工學博士學位的檔案照。 （李長榮提供）
李長榮集團總裁李謀偉語重心長地表示，台灣如果希望維持在全球晶片產業的優勢，需要積極增加理工科博士生。圖為李謀偉於2023年12月26日獲頒成功大學名譽工學博士學位的檔案照。 （李長榮提供）

李長榮集團總裁李謀偉接受日經訪問時表示，台灣如果希望維持在全球晶片產業的優勢，需要積極增加理工科博士生。他說，現在的學生對博士學位沒什麼興趣，這對台灣未來的創新和產業發展是很嚴重的問題。

日經8日報導，李謀偉表示，台灣在科學、科技、工程與數學（STEM）領域的博士生，助學金非常微薄，讓許多有意求取博士學位的人打退堂鼓；大家寧願大學一畢業或拿到碩士學位後，就直接進半導體業界工作，不願多花一點時間留在學校，做一些基礎研究。

他說，當你看到同儕已進入業界工作，享有優渥的待遇和光明的前途，而自己還要再熬個四、五年甚至更久才能畢業，這真的很困難。

李謀偉認為，台灣工科學校的碩士生太多，但攻讀博士學位者太少；他認為只有博士的訓練才能真正讓有潛力的員工具備專案管理的關鍵技巧，「我向來喜歡僱用博士，因為他們有可以規劃與完成專案的所有技術，不需要什麼上級主管告訴他們每天該做什麼事」。

日經引述教育部資料報導，台灣STEM領域過去十年博士生大幅減少，最新數據顯示，2021年全台灣博士生人數比2011年少了4,600人，減幅超過26%，每年拿到學位者也從約2,300人降至1,750人。

台積電和聯發科等晶片大廠，也都有相同的疑慮。例如聯發科董事長蔡明介不斷示警，晶片業者最嚴重的問題是人才不足。

李謀偉表示，台灣可以試著從東南亞或印度等更多地方吸引更多學生，但如此一來則變成與全球頂尖大學競逐學生，所以「我們需要有足夠的誘因和政策，讓這些人才畢業後願意留下來」。

李謀偉還說，最根本的解決方案，是重燃台灣學子對理工科博士學位的興趣。為達此目標，他一直致力於讓更多國際研究資源與台灣產生連結。例如每年他都廣邀國際知名學者到台灣，鼓勵年輕研究人員和學生。例如諾貝爾化學獎得主夏普萊斯（Barry Sharpless）和費倫加（Ben Feringa），都曾造訪台灣。

他說，我們不需要擔心博士滿街跑這個問題，「以長期眼光來看，這些科學家對我們的未來絕對超級有幫助」。

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