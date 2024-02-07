「台積電起風了」 謝金河：市值挑戰1兆美元最重要的試金石

財信傳媒董事長謝金河表示，如果台股8日開盤，應該會有不錯的漲幅。（本報資料照片）

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「半導體世紀來臨：台積電 起風了！」一文，他表示，如果台股8日開盤，應該會有不錯的漲幅。

謝金河表示，8日日本日經新聞發出一則消息，美國股市市值占全球近一半，達48.1%，中國則從2015年的20%降到現在剩10%，印度股市市值4.33兆美元打敗香港的4.29兆美元，躍居第四。中國的8.43兆美元仍領先日本的6.35兆美元，分居二、三。

「股市的市值代表一個國家的經濟實力，一家公司的市值也代表著這家企業的全球競爭力」。謝金河表示，這兩天中國展開空前救市行動，連證監會主席易會滿都換成吳清。易會滿成為中國股市下跌的代罪羔羊。其實，中共中央知道，股市崩盤是會動搖國本的。因此，必須不惜一切護盤。

「進入2024，這個世界已經告訴大家，這是AI 領航的新時代」，謝金河表示，美國股市創造51兆美元的總市值，其實是半導體領航的AI相關產業帶動的。8日標準普爾五百指數最高到4999.89，輕輕一躍就破5000大關。道瓊工業指數也創下38783的天價，更可怕的是費城半導體指數及Nasdaq100指數持續上升。

謝金河表示，最早的是Jim Cramer推出FAANG，他把Apple、FB、Google、Amazon及Netflix包在一起，一開始他就不認同，他主張要用微軟 取代Netflix，變成FAAMG，現在已經少有人在講Netflix。

後來Michael Hartnett又推出科技七雄，謝金河表示，包括Apple、Microsoft、Google、Amazon、Meta、Tesla、Nvidia，但今年Tesla節節敗退，市值已經跌破6000億美元，剩下不到Meta一半，科技七雄出現一個裂口，現在Light Street Capital的Glen Kacher新推出AI5，把微軟，輝達，博通（AVGO），AMD及台積電列為AI5，這會是2024最新的焦點，也可能是TSMC市值挑戰1兆美元最重要的試金石。

謝金河表示，這幾天，微軟市值拉開和Apple的差距，已經到3.077兆美元，更驚人的是，Nvidia跑到702.2美元，市值達1.731兆美元，快打敗Amazon登上老四寶座，連美商超微（Smci）也漲到699.77美元。AMD市值也到2763億美元，其實還有ASML，股價，市值仍頻創新高，如果要多一家AI6，ASML 3685億美元應進榜。

謝金河說，同樣有華人血統的AVGO，去年股價一飛沖天到1284.55美元，市值高達5869.55億美元，一度超越台積電。AVGO以網路傳輸晶片為主力，台積電是Nvidia，AMD背後的後勤部隊，AI奔馳，台積電是大贏家之一，24年台積電營收約850億美元，成長22%，25年再成長20%，台積電營收將達1000億美元，7日tsmc Adr收盤124.98美元，股價上漲4.69%，市值達6481.98億美元。如果台股8日開盤，應該會有不錯的漲幅。