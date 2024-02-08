中國股市續反彈 上證指數急拉收復2800點

中國股市春節前倒數第二個交易日繼續大幅反彈，上證指數收復2800點，上漲1.44%，滬深兩市成交量一舉突破1兆元（人民幣，下同，約1400億美元）大關來到1兆219億元，時隔兩個月重回1兆元。

A股三大指數連續兩天大漲，滬指重回2800點上方， 收在2829點，上漲1.44%，深成指漲2.93%，收8708點。據彭博報導，知情人士表示，金融監管機構將向國家主席習近平 匯報資本市場情況。報導並指，這凸顯北京給股市止血的緊迫感。

被視為領漲指標的A股股王貴州茅台一舉站上1700元大關來到1710元，大漲2%，茅台已連三天都是每天上漲超過2%，不僅領先大盤一天反彈走高，也因為是各大指數型ETF的重要成份股，成為國家隊買進ETF的主要受惠股。

官方護盤標的除了ETF外，仍以大型股或中字輩的權值股為主，並帶動滬深兩市成交額大幅攀高。

受到指數連續兩天反彈走高以及中央匯金公司將持續加大增持力度的利多刺激，指數型ETF表現活躍，繼續受資金追捧，7日四檔滬深300ETF顯著放量上漲，合計成交金額達到382億元，較前天大增252億元。至於港股則是衝高回落，香港 恒生指數7日下跌0.34%，收在1萬6081點，主要原因是半導體類股大跌，尤其在香港掛牌的中國前兩大晶圓代工廠公布去年第四季財報表現不佳。