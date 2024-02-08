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台積元月營收2157.8億台幣 歷史同期新高

記者蘇嘉維／綜合報導

台積電7日公告1月合併營收達2157.85億元（台幣，下同，約68.76億美元），月成長22.4%，相較去年同期增加7.9%，改寫歷史同期新高紀錄。法人表示，台積電首季營收有望續寫同期高點，今年業績逐季向上可期。

台積電ADR早盤漲1.5%。

法人指出，台積電主要受惠於蘋果、輝達等大客戶持續下單，使3奈米及5奈米製程等產能需求維持高利用率水準，讓台積電在今年首季可望有淡季不淡的表現。

其中，最大客戶蘋果雖然目前在iPhone的應用處理器（AP）A17 Bionic投片動能下滑，不過今年開始陸續將有新款iPad及Macbook等終端裝置的處理器晶片跟著推出，成為蘋果在台積電3奈米製程投片量產動能維持高檔的主要原因。

至於輝達在AI浪潮來襲下，HPC的訂單動能相當強勁，持續採用隸屬台積電5奈米家族的4奈米製程投片量產，由於輝達今年接單量相當可觀，使輝達幾乎在今年每季都有大規模在台積電投片量產的需求，讓台積電順利搶下大筆AI、HPC商機。

供應鏈業者評估，台積電今年將全面擺脫去年的IC設計庫存調整陰霾，又有AI、HPC等訂單動能加持，先進製程需求有機會大幅升溫，讓台積電今年營運動能達到先前預期的逐季成長表現。

台積電先前在法說會中預估，今年第一季合併營收將達180億到188億美元，相較去年第四季將減少4.2%至8.3%。若以美元兌新台幣1：31.1元計算，營收將落在5598億到5,847億元，將比去年第四季減少6.5%至10%。雖然表現低於去年第四季，但本季營收將有機會創下歷史同期新高紀錄。

法人預期，台積電今年第一季有機會創下歷史同期新高後，第二季有望繳出季成長的成績單，且下半年在智慧手機、PC、資料中心等終端需求開始回溫帶動下，下半年營運將可望明顯優於上半年，使台積電今年業績具備挑戰逐季成長的營運動能，達成先前釋出的美元合併營收年成長20%以上的歷史新高佳績。

台積電 輝達 AI

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