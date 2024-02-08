我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

中國1月外匯存底減 黃金儲備連15個月增加

記者林茂仁／綜合報導
中國1月黃金儲備7219萬盎司，月增32萬盎司，已經連續15個月增加。（取材自中國金幣公司官網）
中國1月黃金儲備7219萬盎司，月增32萬盎司，已經連續15個月增加。（取材自中國金幣公司官網）

中國國家外匯管理局7日公布，1月外匯存底為3兆2193億美元，較去年12月下降187億美元，降幅0.58%；1月黃金儲備7219萬盎司，月增32萬盎司，已經連續15個月增加。

澎湃新聞報導，中國國家外匯管理局表示，1月受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現，在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外匯存底規模下降。

也就是說，美元走強是外匯存底減少的主要因素。1月美元指數走強，人民幣對美元即期匯率1月下跌875點，累計下跌1.23%。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，今年開年以來，中國經濟運行總體平穩，景氣度有所回升，生產穩中向好，假日消費旺盛，出口邊際轉暖，有利於國際收支平衡和外匯市場平穩運行，為外匯存底規模保持基本穩定奠定基礎。

中國人民銀行（中國央行）同時公布持有黃金的狀況，已連續15個月增持黃金。實際上，人行自2022年11月重啟增持以來，已累計增持955萬盎司黃金。如按區間均價測算，對應增持金額超過人民幣1330億元（約187.05億美元）。

中國外匯投資研究院副院長趙慶明對中國基金報表示，人行繼續增持黃金，主要是因為中國的黃金儲備的絕對量與相對量都比較低，增持黃金儲備也有利於促進人民幣國際化。根據世界黃金協會於今年2月公布的最新數據，截至去年12月末，中國黃金儲備在官方儲備的占比僅有4.3%。

匯率 投資 央行

上一則

Nvidia雙喜 黃仁勳當選美國家工程學院院士 股價站上700美元

下一則

營收訂單成長雙位數 Uber業績超標

延伸閱讀

瘦肉精哪裡來？全台僅1廠進口 1克3萬美元 比黃金鑽石貴

瘦肉精哪裡來？全台僅1廠進口 1克3萬美元 比黃金鑽石貴
股市樓市靠不住 農曆年關前中國民眾買黃金保值

股市樓市靠不住 農曆年關前中國民眾買黃金保值
男偷賣女友黃金、名牌包用作戀愛開銷 「別人的不敢偷」

男偷賣女友黃金、名牌包用作戀愛開銷 「別人的不敢偷」
白銀今年需求看旺 行情估攀十年高點 漲幅有望勝過黃金

白銀今年需求看旺 行情估攀十年高點 漲幅有望勝過黃金

熱門新聞

Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
加拿大在彭博新能源財經的電池供應鏈排行首度奪冠 。 （路透）

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

2024-02-05 07:51
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）也加入批評經濟學家的陣營。（美聯社）

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

2024-02-04 13:46
每當企業發布裁員消息，都讓人不禁想問，為何企業主管不自己減薪？ 路透

高階主管們何不自動減薪換取免裁員？微軟前人資主管這麼說

2024-02-01 12:53
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭。(路透)

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

2024-01-31 12:17
金價不僅反映工業需求，也反映投資人對經濟和地緣政治風險的觀感。（路透）

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

2024-02-03 06:08

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他