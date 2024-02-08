中國1月外匯存底減 黃金儲備連15個月增加

中國1月黃金儲備7219萬盎司，月增32萬盎司，已經連續15個月增加。（取材自中國金幣公司官網）

中國國家外匯管理局7日公布，1月外匯存底為3兆2193億美元，較去年12月下降187億美元，降幅0.58%；1月黃金儲備7219萬盎司，月增32萬盎司，已經連續15個月增加。

澎湃新聞報導，中國國家外匯管理局表示，1月受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現，在匯率 折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外匯存底規模下降。

也就是說，美元走強是外匯存底減少的主要因素。1月美元指數走強，人民幣對美元即期匯率1月下跌875點，累計下跌1.23%。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，今年開年以來，中國經濟運行總體平穩，景氣度有所回升，生產穩中向好，假日消費旺盛，出口邊際轉暖，有利於國際收支平衡和外匯市場平穩運行，為外匯存底規模保持基本穩定奠定基礎。

中國人民銀行（中國央行 ）同時公布持有黃金的狀況，已連續15個月增持黃金。實際上，人行自2022年11月重啟增持以來，已累計增持955萬盎司黃金。如按區間均價測算，對應增持金額超過人民幣1330億元（約187.05億美元）。

中國外匯投資 研究院副院長趙慶明對中國基金報表示，人行繼續增持黃金，主要是因為中國的黃金儲備的絕對量與相對量都比較低，增持黃金儲備也有利於促進人民幣國際化。根據世界黃金協會於今年2月公布的最新數據，截至去年12月末，中國黃金儲備在官方儲備的占比僅有4.3%。