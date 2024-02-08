AI商機助攻 台出口連三紅 元月大增18%

台灣元月出口371億美元，年增18%、連三紅，景氣持續回溫，春暖花開約莫落在3至5月。（本報資料照片）

台財政部 7日公布元月出口371.9億美元，為歷年同月次高，年增18.1%、連三紅，為21個月來最大增幅，延續去年底緩升格局，景氣持續回溫，出口春暖花開約莫落在3至5月。

展望2月，適逢春節連假，工作天數少四天，財政部統計處長蔡美娜表示，2月出口將短暫轉為衰退，減幅在1%至5%間；累計前二月出口將是正成長，增幅在6.6%至8.6%間，優於去年第四季的3.3%，代表景氣復甦不變。

蔡美娜指出，元月出口年增近二成，主要有三大原因。首先是基期因素，去年春節落在元月，使今年元月工作天數增加六天，不過剔除季節性因素，元月出口仍挺住1.6%的正成長，顯示景氣處於正向循環的初始階段。

其次，人工智慧（AI ）商機風起雲湧，為出口添柴火；第三，近年全球供應鏈重組，帶動台商回台，鮭魚返鄉的台商布建高階產能，也挹注出口動能。

從貨品觀察，元月11大主要貨類中有七類成長。其中資通與視聽產品出口規模94.2億美元，創歷年單月次高，年增達一倍，增幅寫下歷年單月最強，反映AI需求強勁。

電子零組件元月出口136.7億美元，告別連14黑，轉為年增7.5%，未來可望逐月好轉；另外塑橡膠、化學品、機械、電機產品、基本金屬等貨類，元月出口多受惠低基期，轉為低度正成長，增幅在1%至7%上下。

運輸工具則因庫存尚未消化、自行車等疫情紅利消退，元月出口大減26.6%，光學及精密儀器、紡織品、礦產品皆呈衰退。整體而言，傳產貨品外銷動能仍偏弱。

另外，元月進口347億美元，也是歷年同月次高，終止連14黑，年增19%，主因低基期、電子零組件進口回溫、廠商陸續回補原物料。

蔡美娜分析，未來出口表現將有兩大觀察重點，出口展望正向。首先是國際景氣，雖仍有升息遞延效應、地緣政治緊張、美中科技角力等干擾，但隨庫存調整進入尾聲，終端需求回升，今年基本面將回到平穩擴張步調。

其次則是AI商機，可望帶動下一波產業典範轉移，且台灣半導體產業具競爭優勢，可接到這波新興商機，指標廠商台積電 也認為AI需求超乎預期，看好業績高速成長。