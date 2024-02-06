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華為AI晶片產製 擺在第一位

編譯陳律安、林宸誼／綜合報導
華為昇騰910B晶片是中國市場上最具競爭力的AI晶片。（取材自微信）
華為昇騰910B晶片是中國市場上最具競爭力的AI晶片。（取材自微信）

路透引述知情人士報導，中國市場對華為人工智慧（AI晶片需求飆升，加上製造方面的局限，迫使華為要求代工業者優先生產AI晶片，並放緩高階Mate 60手機晶片生產速度。

三位知情人士表示，華為採用一家工廠生產昇騰AI晶片和麒麟晶片，其中兩位人士說，因為良率低導致產量減少。華為Mate 60手機配備麒麟晶片，這款手機與蘋果iPhone打對台。

在美中科技對峙、全球競相發展AI之際，華為將手機的優先順序排到第二位。在這之前，華為睽違三年多來，再度奪回中國智慧手機銷量第一的寶座。華為未予置評。

自2019年美國以國家安全為由實施制裁，切斷華為獲得先進晶片製造工具的管道並削弱其智慧手機部門以來，華為不斷努力突破重重限制。昇騰910B被廣泛視為中國最具競爭力的非輝達（Nvidia）的AI晶片。

知情人士稱，華為優先生產昇騰晶片而不是麒麟晶片，因此放慢了Mate 60的生產速度。至於何時開始出現這種變化，消息人士並未透露。

知情人士還表示，華為仍在努力提高良率，因此這種生產安排有望只是短期的。另兩位消息人士稱，受生產瓶頸影響的其他華為產品，還包括配備昇騰AI晶片的MDC810智能駕駛計算平台。

智通財經報導，華為的昇騰910B晶片被普遍認為是目前中國市場上最具競爭力的AI晶片，在輝達產品受到限制的情況下，910B變得很受歡迎。

知情人士透露，輝達最近幾周一直在為中國特供版AI晶片H20經銷商的訂單定價，H20初步設定的價格為每顆1.2萬美元，但銷售情況傳出不如華為昇騰910B晶片。輝達H20的規格似乎也顯示，在一些關鍵領域，它的功能不如華為的910B，其中一個例子是H20在FP32性能上似乎落後於910B，這是衡量晶片處理普通任務的速度的一個重要指標。

華為昇騰910B晶片是中國市場上最具競爭力的AI晶片。（取材自微信）
華為昇騰910B晶片是中國市場上最具競爭力的AI晶片。（取材自微信）

晶片 華為 AI

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