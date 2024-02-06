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賓士結盟華晨寶馬 攻超級充電站

記者林宸誼／綜合報導

中國國家市場監管總局批准賓士與華晨寶馬（BMW和華晨中國合資）新設合營企業案，雙方以各50%的股權比率在中國成立合資公司，營運超級充電網路，計畫到2026年底在中國建設至少1000座具備先進技術的超級充電站，約7000根超級充電樁。

在業內看來，雙B兩大巨頭聯手是歷史必然，尤其在電動化進程中，雙方合作被視為共同面對中國新能源車企的挑戰。

IT之家報導，今年1月24日，BMW與賓士成立合資企業，已獲得歐盟委員會的批准，該交易主要涉及中國電池動力汽車公共充電基礎設施網路市場。

華晨寶馬與梅賽德斯-賓士（中國）日前宣布簽署合作協議，雙方將以各50%的股權比率在中國成立合資公司，營運超級充電網路，計畫到2026年底在中國建設至少1000座具備先進技術超級充電站，涉及約7000根超充樁。

中國基金報報導，BMW和賓士成立合資公司，在中國市場營運超級充電網路，被視為「抱團取暖」，面對中國競爭激烈的新能源車市場，兩大巨頭在新能源汽車領域的發展較為緩慢，雙方選擇聯手，面對中國車企的共同挑戰，也是自然選擇。

此外，合資公司的充電網路將向公眾開放，按計畫，賓士、BMW使用者可以獲得專屬服務，例如即插即充、線上預約等。

先前包括吉利、長安、江淮、奇瑞已經與蔚來達成換電合作，形成「換電聯盟」。透過合作，車企之間可以共享資源、降低成本，加速新能源汽車補能設施的建設進程。

至2023年10月底，已有600家BMW授權經銷商配備充電設施，BMW公共充電網路在全中國接入超過58萬根充電樁，包括32萬根直流快充樁，覆蓋320多個城市。2023年BMW超級充電站項目也已啟動，自去年8月來超級充電站網路已覆蓋九大城市。

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