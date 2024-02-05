鴻海董座劉揚偉：AI晶片荒下半年難解

鴻海董事長劉揚偉談AI晶片荒。（本報資料照片）

鴻海 董事長劉揚偉4日表示，鴻海今年AI 伺服器業務相當好，但目前整體AI伺服器產業仍面臨AI晶片 大缺貨的狀況，即便下半年AI晶片供應舒緩一些，但還是趕不上需求，必須等到上游新廠產能開出，才有辦法解決產業鏈缺料問題。

即便AI伺服器業務看俏，劉揚偉坦言，地緣政治與國際經濟將影響今年消費電子需求。綜觀來看，「鴻海有一個（業務）不錯（指AI伺服器），好幾個（業務）如消費性電子產品會受市場影響」，預期今年鴻海整體業績會比去年微幅高一些。

鴻海4日包下南港展覽館一樓與四樓舉辦年度嘉年華活動，近3萬人參與，是本土電子代工廠尾牙活動規模最大。劉揚偉出席受訪，並釋出以上訊息。

近期AI伺服器產業籠罩在輝達（NVIDIA）等AI晶片製造商供貨吃緊問題，業界原本預期，下半年AI晶片缺貨陰霾將逐步淡去。鴻海是全球伺服器龍頭，市占率超過四成，AI伺服器市占率更高，尤其在AI伺服器上游的GPU模組與基板的市占率超過七成，可說是最具代表性的AI伺服器廠。劉揚偉昨天一席話，透露下半年AI晶片荒仍難解。

他強調，鴻海在全球AI伺服器產業有指標地位，今年鴻海AI伺服器業務相當好。但輝達AI晶片今年供應嚴重不足，只有少數龍頭廠能拿到足夠量，二、三線廠在拿不到晶片下，卻宣稱今年AI伺服器業績會相當好，「我對這樣的狀況感到有疑問與納悶」。