比亞迪攜手殼牌旗下Raizen 在巴西建充電站

荷蘭石油 公司殼牌（Shell）旗下糖業及乙醇公司Raizen與比亞迪合作，將在八個巴西 城市興建600個電動車 充電站。比亞迪形容合作正值公司的戰略時機，今年稍後將開始在巴西生產電動車，相信市場可以持續增長。

路透報導，未來三年，這些充電站將以Shell Recharge品牌安裝在聖保羅、里約熱內盧和其他六個州首府。

Raizen執行長穆薩（Ricardo Mussa）指出，巴西正經歷與其他國家不同的能源轉型，因為它已經在混合動力汽車、乙醇汽車方面擁有非常好的解決方案。

Raizen也涉足燃料分銷領域，目標是在充電站領域占據25%的市占。先前該公司透過子公司Raizen Power，從新創公司Tupinamba收購了充電點網路。

作為拉丁美洲最大經濟體，巴西去年電動車銷量達到9.4萬輛，較2022年激增91%，其中比亞迪銷量1.8萬輛，市占約19％。

比亞迪駐巴西特別顧問巴爾迪表示，該合作對該汽車製造商來說是一個「戰略」時機，該公司將於今年稍後開始在巴西生產。

比亞迪曾在2023年7月5日宣布將投資港幣49億元（新台幣198億元），在巴西東北部巴伊亞州（Bahia）一個工業園區設廠，2024年中開始營運，估計初期年產量15萬輛電動車，日後可望提升至每年30萬輛。

新華社報導，比亞迪巴西分公司成立於2014年，除在巴西市場銷售零排放的電動堆高機、貨車、卡車和乘用車外，該公司已有三家工廠投產，此外還負責薩爾瓦多和聖保羅兩個軌道項目。