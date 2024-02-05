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阿里業務重心轉向 傳想賣盒馬、大潤發

記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴傳計畫出售盒馬鮮生和大潤發。（本報資料照片）
阿里巴巴傳計畫出售盒馬鮮生和大潤發。（本報資料照片）

繼傳出正考慮出售銀泰百貨之後，中國網路巨頭阿里巴巴又傳尋求出售一些消費部門資產，包括新零售的盒馬鮮生和零售商大潤發。不過盒馬發言人否認相關消息。

路透報導，一位知情人士表示，這項出售計畫正值阿里董事長蔡崇信和新任命的首席執行官吳詠銘領導下，已將重點轉向核心盈利電子商務業務模式，同時剝離非核心虧損部門之際。

市場研究公司凱度消費者指數總監楊傑全指出，隨著阿里管理層的變動，更加專注於自己的核心業務（電子商務），阿里更希望投資更多人工智慧、雲端運算以及海外擴張。

當前，阿里正進行全面業務重組，而且中國資本市場對首次公開募股 （IPO）進行更嚴格審查，這阻礙了新創公司籌集資金的能力。

阿里去年3月宣布計畫分拆為六個部門，並為其中大部分部門探索融資或上市。之後該公司於去年9月，為物流子公司菜鳥提交了香港上市申請。

盒馬鮮生是中國連鎖超市，也提供內用和30分鐘送貨上門等服務。根據官網，該公司於2015年推出，在28個城市擁有300多家門市。

阿里巴巴去年9月表示，盒馬鮮生暫時擱置在香港首次公開招股（IPO）的上市計畫，主要因為投資者對零售股的反應冷淡。

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