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分析師：台積電去年首登全球營收最高半導體製造商 超越英特爾、三星

編譯林奇賢／綜合外電
分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）4日在X發文指出，台積電2023年首度超越英特爾與三星電子，成為全球營收最高的半導體製造商。（美聯社）
分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）4日在X發文指出，台積電2023年首度超越英特爾與三星電子，成為全球營收最高的半導體製造商。（美聯社）

分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）4日在社群媒體平台X發文指出，台積電去年營收首度超越英特爾與三星電子，成為全球營收最高的半導體製造商。

奈斯泰德列出的數據顯示，台積電2023年營收為693億美元，高於英特爾的542.3億美元、以及三星電子晶片部門的509.9億美元。

奈斯泰德的 LinkedIn 頁面顯示，他目前位於台北，是 TriOrient 投資公司的副總裁兼研究分析師，曾任IDG新聞服務的台北特派員、道瓊社台北分局局長、台北時報記者、及英文中國郵報（The China Post）的記者。TriOrient 投資公司的官網則顯示，該公司是2010年來活躍於亞洲市場的私募機構投資人，主要焦點為投資在亞洲上市的股票，特別是台灣、香港及新加坡。

根據彭博資訊的數據，台積電2023年營收為693.58億美元，高於英特爾的542.28億美元（英特爾列出的去年淨營收為542.28億美元）。另據三星電子財報，三星電子旗下涵蓋半導體事業的裝置解決方案（DS）部門，去年營收為66.59兆韓元（497.33億美元），這意味著台積電去年營收也高於三星電子的半導體事業。

彭博數據顯示，台積電2022年營收為759.86億美元，已高於英特爾的630.54億美元，但仍低於三星電子DS部門的764.25億美元。

三星 台積電 投資

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