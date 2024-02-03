熱錢湧入台股 激勵台幣勁升

熱錢在股市封關前大舉匯入約8億美元，激勵新台幣匯率 2日盤中一度勁升逾1角、闖破31.2字頭，終場在中央銀行調節下，升值金額縮至9.5分，收在31.243元，總成交量16.815億美元。

據統計，過去一周，新台幣匯率累計升值6.2分，升幅為0.2%。

匯銀主管指出，台股下周一（5日）封關，搶在封關前兩天，外資大舉湧進，顯然有意「抱股過年」，且這樣多頭氣勢可能一路延續至龍年開紅盤。

熱錢狂湧，新台幣匯率昨天盤中最高升抵31.194元、最多升值1.44角，收盤前央行指揮美元買盤進場，令新台幣匯率升值金額縮至1角內後報收。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.72%，主要非美貨幣 全數挺升，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.7%，登上「最強亞幣」，星元匯率升值0.39%居次。

其餘亞幣方面，新台幣匯率上漲0.3%，超前日圓與人民幣匯率升幅0.12%與0.04%。

美聯準會 主席鮑爾在FOMC會議後的會後聲明，淡化聯準會3月降息可能性，一度使美元強勢反彈，但此一利多到昨天已明顯鈍化，美元指數下挫，激勵主要亞幣翻升。

展望後市，匯銀主管指出，兔年匯市7日封關、5日為股市最後交易日，因出口商拋匯需求旺盛，預估農曆年前，新台幣匯率仍將位於31~31.5元區間波動整理。