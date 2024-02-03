美國韌力與台灣TBMC結盟 打造「生技台積電」

台灣經濟部長王美花（右起）、國發會主委龔明鑫、行政院長陳建仁、台灣生物醫藥製造公司董事長瞿志豪、美國韌力公司副董事長楊育民與美國韌力執行長Rahul Singhvi合影。（記者林澔一／攝影）

台灣生物醫藥製造公司（TBMC）2日宣布與美國韌力公司簽署技轉與投資策略結盟，TBMC將取得美國韌力五大先進製程授權，可望加速國內CDMO（委託開發暨生產服務）產業與全球對接。

五大先進製程包含生物製劑、疫苗 、核酸藥物、細胞治療與基因療法。

TBMC是由經濟部規畫，工研院與生技中心共同籌組，國發基金持股約29%，被視為生技界的「護國神山」，昨日不僅蔡總統親自接見美國韌力代表團，行政院長陳建仁、重要財經官員皆出席策略結盟發表會，足見重視程度。

美國韌力公司代表團是由其副董事長楊育民率領，他也是外界呼聲極高、未來可望接下TBMC董座的人選之一。蔡總統接見代表團時表示，政府推動成立TBMC，並與美國韌力合作引進多項創新製程技術，希望導入國際客戶，共同強化台美雙方在生醫產業競爭力。

陳建仁指出，TBMC與美國韌力合作，正式宣告台灣CDMO公司擁有專業人才及不斷創新的技術，未來面臨新興疫情 ，台灣將能量產mRNA疫苗與相關藥物，替全體國民帶來更大福祉。

經濟部長王美花表示，台灣具有很好的人才與技術基礎，創新生物製造CDMO如核酸跟基因治療產品，放眼亞洲市場還有許多潛力。

國發會主委龔明鑫指出，台灣生技產業目前產值7000多億，TBMC將扮演最後一塊拼圖，協助促成生技業成為兆元產業，期待TBMC能複製台積電 成功經驗，透過生技專業代工，帶動台灣自主製藥能力。

TBMC現任董事長瞿志豪表示，TBMC將致力於提供臨床前的GMP製程開發、臨床實驗及商業化藥品的生產製造服務，並採用智能生產流程提升效率，少量多樣生產核酸、病毒載體與細胞治療藥物，未來面向國際市場，無論是小規模生產還是國際商業化訂單，TBMC將成亞洲首家以先進智慧製造為切入點的全方位CDMO公司。

TBMC與美國韌力公司結盟，可快速將核酸藥物製造由現在實驗室等級提升至GMP等級的產能。

TBMC首階段製程開發實驗室將位於南港台北生技園區，GMP工廠將在竹北生醫園區建立可放大到2000升的生產線，預計兩年後完工，將製造包括mRNA疫苗、核酸藥物、細胞治療藥物等多種產品。