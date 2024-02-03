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江淮新車瑞風RF8 充電15分可跑100公里

記者林宸誼／綜合報導
江淮瑞風RF8採用大圓柱電池，充電15分鐘可實現百公里續航。圖為瑞風S5在巴西聖保羅國際車展中展示。（新華社）
江淮瑞風RF8採用大圓柱電池，充電15分鐘可實現百公里續航。圖為瑞風S5在巴西聖保羅國際車展中展示。（新華社）

中國的大圓柱電池量產裝車又有新進展。億緯鋰能宣布，搭載該公司大圓柱電池的江淮瑞風RF8已於1月31日上市，售價區間為人民幣21.99萬到25.99萬元（約3萬到3.63萬美元）。搭載大圓柱電池的RF8為插電混動MPV（多功能休旅車），動力電池系統能量密度為180 Wh/kg，充電15分鐘可實現百公里續航。

據人民網報導，瑞風RF8是第一款搭載華為車機的智能座艙MPV，第一款搭載星火認知大模型的MPV，第一款搭載3DHT智慧電混的MPV，44.55度大圓柱電池為其帶來252公里純電續航裡程、位列行業第一。

界面新聞報導，億緯鋰能表示，這是首款搭載大圓柱電池的量產車型。但該車型並非中國首款大圓柱電池車型，去年上市的「江淮釔為3」也宣布搭載大圓柱電池，不過並未披露電池供應商。

江淮瑞風為安徽江淮汽車集團旗下品牌，官網資訊顯示，RF8所搭載的是磷酸鋰鐵動力電池。

系統能量密度相較目前主流磷酸鐵鋰電池高出兩成左右。

動力電池的能量密度決定新能源車的續航里程，依照正極材料區分，動力電池包括磷酸鋰和三元兩類。圓柱、方形和軟包是動力電池的三種主要封裝方式，其中方形是目前行業主流。圓柱電池可分為小圓柱和大圓柱兩大類，小圓柱是成熟產品，大圓柱則剛推向市場不久。小圓柱電池以21700電池為代表，直徑為21公釐、高度70公釐。

特斯拉在2020年發表了46800電池，該款圓柱電池將直徑提升至46公釐、高度提升至80公釐，因此被冠以大圓柱電池之稱。

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