中國車在泰國市占率暴增2.2倍 衝擊日本車市場

泰國去年新車銷售市場數據顯示，中國車企市占達11%，其中以比亞迪為中心的純電動車擴大銷量。（路透）

中國車企正積極進軍泰國 市場。根據日經亞洲報導，泰國2023年新車銷售市場數據顯示，中國車企的市占率達到11%，相比2022年增長2.2倍，其中以比亞迪等以純電動車 為中心擴大銷量。日本 車的市占率跌破八成，正在受到中國車衝擊。

根據豐田公布2023年泰國新車銷量數據顯示，去年全年銷售降至77萬5780輛，年減9%。豐田去年銷量下降8%，但仍以34%的市占排在第一位。整體來看，日本車在泰國市場的合計市占下降約8個百分點，降至78%。此前在泰國，日本車長期占據九成左右的市占率。

中國車方面，比亞迪去年在泰國銷售約3萬輛，新車市占提高到接近4%，排名超過日產（NISSAN）和馬自達，升至第六名。報導提到，這與比亞迪2022年11月進入泰國市場，當年僅賣出300輛左右的情況已大不相同。且比亞迪海外首個乘用車工廠正在泰國建設中，計畫今年中投產。總體來看，中國車在泰國的合計市占率為11%，上升6個百分點，這當中也包括上汽集團旗下的MG（名爵）和長城汽車。長城汽車今年1月已開始在泰國生產純電動車，MG也預計在年內啟動生產。

汽車媒體泰國AutoLife指出，泰國2023年的純電動車銷量達到2022年的7.8倍，增加至7萬6314輛。其中，比亞迪以約四成市占排在第一位。若單看中國電動車品牌，整體占比高達八成。報導指出，預計中國車企主導的純電動車在泰國的普及度將更進一步。

日經亞洲去年12月的報導指出，中國電動車進軍泰國市場的趨勢加強，原因除了是泰國電動車市場的快速擴張，中國車市的成長放緩也是原因之一。

值得一提的是，除了整車出口，中國車企及新能源汽車產業鏈相關公司還把工廠也搬到泰國，進一步擴大其競爭優勢。2023年，比亞迪、奇瑞汽車、廣汽埃安、長安汽車相繼宣布泰國建廠計畫，用於生產純電動汽車；哪吒汽車的泰國工廠已於去年11月投產，年產能為2萬輛。除了整車廠，中國動力電池公司也先後前往泰國建廠。截至目前，國軒高科、蜂巢能源相繼宣布其在泰國當地工廠的第一款電池產品已正式下線。其中國軒高科將定點搭載哪吒汽車，今年第1季將批量供貨，一期產能規畫為2GWh/年；蜂巢能源將搭載歐拉好貓，也將於第1季實現批量供貨。

業內人士分析，中國車企選擇在泰國布局海外工廠，一方面是因為當地對新能源汽車需求旺盛，政策優厚，另外一方面也是因為借助在泰國本土化布局，可以輻射整個東南亞市場。