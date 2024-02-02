外資狂買台積電 神秘大單砸44.6億台幣

台股 1日因10年期美債殖利率 跌破4%，激勵美股期貨電子股反彈翻紅，吸引國際熱錢反手搶補219.8億元（台幣，下同，約7.05億美元），台積電 股價急拉至平盤，帶動指數擺尾收高78點，收盤1萬7968點，距萬八關卡僅一步之遙；外資累計今年重返淨買超，回升至203億元。

外資於美聯準會利率決策會議前夕避險操作，加上月底調整部位，1月31日砍出124.4億元，但2月1日旋即回補219.8億元，買超金額前四名依序為台積電、長榮、奇鋐、文曄，光是台積電便大買67.2億元。

1日台積電最後一盤拉抬3元收628元平盤，神秘大單共砸下約44.6億元敲進7109張，大舉拉抬大盤指數，以盤後券商進出資料來看，大額買盤主要來自摩根大通、上海匯豐、瑞銀、麥格里等外資券商。

外資在台指期留倉淨空單則加碼1995口，增至3521口，是1月23日以來最多，推測應是以避險目的為主。內資方面，投信1日調節3.3億元，連三賣、累計賣超40.2億元，自營商轉賣為買超5.6億元，三大法人合計買超222.1億元；八大公股券商逢高調節9.7億元，為往後低檔護盤儲備銀彈。

千金股1日走勢分歧，股王世芯-KY漲1.5%收3960元，為掛牌後歷史新天價，盤中一度漲至4000元，是繼大立光、矽力*-KY後，第三檔見到4000元以上價位個股；亞德客-KY漲6.9%收1005元，再現12千金。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股盤面樂觀情緒不減，加上聯準會開會、美股財報干擾漸淡，有助提高投資人抱股過年意願，多頭拚封關穩住萬八關卡，短期選股不選市，並汰弱留強。