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長三角3省1市創造全中國近4分之1經濟總量 突破30兆人民幣

財經新聞組／綜合報導
長三角是中國經濟發展最活躍區域之一。（路透資料照片）
長三角是中國經濟發展最活躍區域之一。（路透資料照片）

中國長三角一體化發展上升為國家戰略五年多來，強勁活躍的增長極功能不斷鞏固提升。根據三省一市政府工作報告披露的數據，2023年上海、江蘇、浙江和安徽的經濟總量突破30兆元（人民幣，下同，約4.23兆美元）大關，對中國全國高質量發展的支撐作用進一步增強。

新華社報導，長三角是中國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一。2018年以來，長三角GDP占全國的比重始終保持在24%左右，呈穩定發展態勢。三省一市以4%的中國國土面積，創造了中國近四分之一的經濟總量。

最新發布的統計數據顯示，2023年上海GDP達4.72兆元，江蘇GDP達12.82兆元，浙江GDP達8.26兆元，安徽GDP達4.71兆元，區域經濟總量突破30兆元大關。

不僅經濟總量實現突破，長三角區域在加快創新發展、優化經濟結構方面取得的進展也可圈可點：2023年上海有58個10億元以上重大產業項目開工建設，C919國產大型客機、首艘國產大型郵輪實現商業運營；江蘇製造業高質量發展指數達91.9，位居全國第一；浙江數位經濟核心產業製造業增加值同比增長8.3%；安徽省新能源汽車產量86.8萬輛，同比增長60.5%。

上海社會科學院副院長王振說：「2023年以來，三省一市聚力推進區域一體化發展體制機制改革創新，集合區域科技力量，聚焦積體電路、生物醫藥、人工智能等重點領域和關鍵環節，共建區域科技創新共同體，取得了一系列突破性成果。」

持續推進長三角高質量一體化發展，三省一市都提出了新舉措。如上海提出，2024年將加快建設G60科創走廊、沿滬寧產業創新帶，合力打造長三角區域發展共同體。

江蘇提出，規畫建設長江口產業創新協同區，推動沿海港口與上海國際航運中心樞紐融合發展。

浙江省提出，加快建設長三角航空貨運樞紐、長三角中歐班列集結中心、通蘇嘉甬鐵路等項目。安徽省提出，加強生態環境共保聯治，啟動建設長三角（安徽）生態綠色康養基地。

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