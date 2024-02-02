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傳統1月淡季 比亞迪力保20萬輛車銷量

記者葉文義、林茂仁／綜合報導

中國各大電動車廠陸續公布1月銷售數據，因1月是傳統車市淡季，與前月比較，一眾車廠銷量出現明顯跌幅。其中，比亞迪1月銷量力保20萬輛關口，繼續維持排名第一。

比亞迪公布1月交付量為20萬1493輛，較去年同期增長33.1％，較去年12月則出現40.9％月減幅。當中，1月海外銷售3萬6174輛，按年增約2.5倍，按月則微升0.2％。

香港經濟日報報導，華為有投資的AITO問界暫時領先其他新勢力車企，單月突破3萬輛；理想汽車則以3.1萬輛月銷量緊隨其後、按年倍增，惟按月則跌近四成。

AITO問界全系列在1月交付3萬2973輛新車，月增34.8％，其中問界在1月有高達24天都出現單日交付破千輛的成績，造就問界首次成為中國市場新勢力品牌月銷量冠軍。當中，SUV「問界新M7」交付量創新高，單月交付3萬1253輛新車，自去年9月上市以來，累計訂單超過14萬輛。

理想汽車 1月共計交付新車3萬1165輛，年增105.5%、月跌38%。理想董事長兼CEO李想預告，理想汽車今年共有四款增程車型和四款純電車型，共計八款車型，形容今年將是「史無前例的產品大年」，並會挑戰全年交付80萬輛。

零跑汽車1月交付量有1萬2277輛，去年同期為1139輛，按年大增9.8倍。

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