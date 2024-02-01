我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

上海合晶將掛牌 IPO已開放申購

記者黃雅慧／綜合報導

台灣合晶科技旗下公司上海合晶近期宣告將在A股科創板上市。該公司30日開始申購，稍晚該公司公告網上定價發行有效申購戶數為320.89萬戶，有效申購股數為287.62億股，網上定價發行的中籤率為0.056%。

上海合晶由合晶科技分拆上市，合晶持股47.88％為上海合晶最大股東，也是其主要客戶和最大的原材料供應商。

上海合晶29日成功舉行IPO網上路演。此前公告，上海合晶本次公開發行6620.6萬股，占公司發行後總股本的10%。公司發行價格為每股人民幣22.66元。

招股書顯示，該公司計畫募集資金人民幣15.64億元（約2.1億美元），將用於購置12吋磊晶及長晶相關研發設備及檢測設備等，主要針對公司現有8吋及12吋磊晶技術進行持續優化。

上海合晶在2020年6月曾向上交所遞交過科創板IPO申請，但同年12月選擇終止科創板IPO。上證所在去年8月15日通過其上市審查，該案並於去年9月26日經大陸證監會審議通過。等於時隔兩年再度衝刺IPO。

上海合晶成立於1994年，是少數具備從晶體成長、襯底成型到外延生長全流程生產能力的半導體矽外延片一體化製造商，比亞迪、華虹虹芯、盛美上海等均是其股東。

其主要產品為半導體矽外延片，主要用於製作MOSFET、IGBT等功率器件和PMIC、CIS等模擬晶片，被廣泛應用於汽車、工業、通訊、辦公等領域。

據招股書顯示，在2020年、2021年、2022年期間，上海合晶的營收分別是人民幣9.41億元、13.29億元、15.56億元，三年累計營收38.26億元；歸屬於母公司股東的淨利潤為5677萬元、2.12億元、3.65億元，在三年內成長超過六倍。

檢測 晶片 利潤

上一則

字節跳動年會 CEO喊「加強危機感」

下一則

台去年GDP增幅 下修至1.4%

延伸閱讀

癌症藥物開發商CG Oncology掛牌首日飆漲96% 執行長是台裔

癌症藥物開發商CG Oncology掛牌首日飆漲96% 執行長是台裔
爾灣癌藥公司CG Oncology 將在那斯達克掛牌

爾灣癌藥公司CG Oncology 將在那斯達克掛牌
Shein赴美IPO進展？ 傳正尋求中國監管機關允許

Shein赴美IPO進展？ 傳正尋求中國監管機關允許
台企定穎子公司 申請在大陸IPO

台企定穎子公司 申請在大陸IPO

熱門新聞

市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

2024-01-24 04:18
特斯拉（Tesla）25日股價大跌12%，市值蒸發800億美元。（路透）

特斯拉市值狂瀉800億美元 投資人如今更愛減肥藥廠

2024-01-25 20:57
加州癌症藥物開發商CG Oncology執行長關心（Arthur Kuan）。（取材自CG Oncology官網）

癌症藥物開發商CG Oncology掛牌首日飆漲96% 執行長是台裔

2024-01-25 22:06
美股史坦普500指數23日連續第三個交易日收盤創新高，一掃2024年初時步履蹣跚的陰霾。（路透）

美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因

2024-01-24 06:17
摩根士丹利知名分析師摩爾（Joseph Moore）看好威騰（Western Digital）股價有超過25%的上漲潛力。（路透）

Nvidia不再是大摩首選晶片股 另一家即將分拆的公司更被看好

2024-01-23 18:51

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州