上海合晶將掛牌 IPO已開放申購

台灣合晶科技旗下公司上海合晶近期宣告將在A股科創板上市。該公司30日開始申購，稍晚該公司公告網上定價發行有效申購戶數為320.89萬戶，有效申購股數為287.62億股，網上定價發行的中籤率為0.056%。

上海合晶由合晶科技分拆上市，合晶持股47.88％為上海合晶最大股東，也是其主要客戶和最大的原材料供應商。

上海合晶29日成功舉行IPO網上路演。此前公告，上海合晶本次公開發行6620.6萬股，占公司發行後總股本的10%。公司發行價格為每股人民幣22.66元。

招股書顯示，該公司計畫募集資金人民幣15.64億元（約2.1億美元），將用於購置12吋磊晶及長晶相關研發設備及檢測 設備等，主要針對公司現有8吋及12吋磊晶技術進行持續優化。

上海合晶在2020年6月曾向上交所遞交過科創板IPO申請，但同年12月選擇終止科創板IPO。上證所在去年8月15日通過其上市審查，該案並於去年9月26日經大陸證監會審議通過。等於時隔兩年再度衝刺IPO。

上海合晶成立於1994年，是少數具備從晶體成長、襯底成型到外延生長全流程生產能力的半導體矽外延片一體化製造商，比亞迪、華虹虹芯、盛美上海等均是其股東。

其主要產品為半導體矽外延片，主要用於製作MOSFET、IGBT等功率器件和PMIC、CIS等模擬晶片 ，被廣泛應用於汽車、工業、通訊、辦公等領域。

據招股書顯示，在2020年、2021年、2022年期間，上海合晶的營收分別是人民幣9.41億元、13.29億元、15.56億元，三年累計營收38.26億元；歸屬於母公司股東的淨利潤 為5677萬元、2.12億元、3.65億元，在三年內成長超過六倍。