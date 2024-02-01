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字節跳動年會 CEO喊「加強危機感」

記者黃雅慧／綜合報導

綜合第一財經、IT之家報導，中國科技巨頭字節跳動舉行2024年會，CEO梁汝波公布該公司今年關鍵詞「始終創業，逃逸平庸的重力」，他多次提及「危機感」，並將「加強危機感」列入年度目標。「最大的危機感是擔心字節作為一個組織，正在變得平庸，無法取得新的突破。」他說。

梁汝波表示，不少人反映，現在字節「該有的大公司病全有了」。而要逃逸平庸的重力，必須從精神上打破自滿，提高標準，保持危機感和始終創業的心態，同時在激勵上加大區分力度，吸引最優秀的人才。

梁汝波談到了多個自己觀察到的組織平庸化趨勢，包括低效、遲鈍、標準低。而在遲鈍方面，梁汝波提及對機會的敏感度不如創業公司。

字節至2023年才開始討論GPT，而業內做得比較好的大模型創業公司都是在2018年至2021年創立的。

梁汝波分享字節跳動2024年的三個目標：排在第一位的是組織管理文化層面，「加強危機感，始終創業，逃逸平庸的重力」；其次是持續增加社會信任；三是業務上繼續聚焦少量重要的事。

目前字節跳動在中國海內外皆有業務。抖音官方數據顯示，2023年抖音商城網站交易金額（GMV）年增277%，累計GMV破人民幣10萬元的作者數量超過了60萬；抖音生活服務平台總交易額2023年年增256%，有超450萬家店在平台獲得生意增長。

抖音 CEO

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