中國製造業景氣 連4個月萎縮

中國國家統計局公布，1月官方製造業採購經理人指數（PMI）微升至49.2，低於外界預期。（新華社）

中國國家統計局1月31日公布，1月官方製造業採購經理人指數（PMI）微升至49.2，低於外界預期，且連續四個月低於50的榮枯線，顯示中國製造業持續不景氣。

值得注意的是，1月從業人員指數進一步下探至47.6，為2022年12月以來的一年多最低。

華爾街 日報分析，這不僅是中國經濟難以重獲動能的最新跡象，同時代表中國就業 市場的不樂觀。

華爾街日報稱，中國龐大的製造業部門萎靡不振，表明今年開局疲軟，也凸顯在其他拉動增長的傳統引擎（尤其是房地產 ）持續低迷的情況下，中國試圖透過加碼扶持製造業來推動經濟發展的做法存在局限性。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，1月製造業景氣水平有所改善，生產指數為51.3，比12月上升1.1，升至近四個月高點。從行業看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷及文教體美娛用品、醫藥等行業生產指數位於53以上；化學原料及化學製品、非金屬礦物製品等行業位於收縮區間。

新訂單指數為49，上升0.3，反映外部需求的新出口訂單指數比12月上升1.4，顯示市場內外需求景氣度有所改善。

從重點行業看，裝備製造業、高技術製造業和消費品行業新訂單指數分別為50.3、50.2和50.3，均位於榮枯線之上；高耗能行業新訂單指數為47，繼續位於榮枯線以下。

大型企業PMI為50.4，上升0.4，景氣水平回升，超過七成的大型企業產能利用率達到或超過80%，企業產能釋放較快；中型企業PMI為48.9，上升0.2，景氣水平有所改善；但小型企業PMI為47.2，下降0.1，景氣水平較低。

在節日效應帶動下，居民出行消費意願增強，零售、道路運輸、航空運輸、餐飲等行業商務活動指數升至擴張區間，市場活躍度有所回升；鐵路運輸、郵政、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於60及以上高位景氣區間，業務總量增長較快。

路透報導，面對房地產業持續滑坡、地方政府債務風險、通縮壓力以及全球需求疲軟等挑戰對經濟復甦構成壓力，中國採取了一些政策性刺激措施，包括人行行長潘功勝1月24日宣布將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供人民幣1兆元長期流動性。

不過，這些疫情後對疲軟經濟的政策支撐，目前顯示出的效果並不明顯，中國這個全球第二大經濟體仍難以獲得預期的經濟增長。