我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

挪威主權基金 加碼台積電 增持比亞迪至0.57%

編譯季晶晶、簡國帆／綜合報導

全球最大的主權財富基金挪威主權財富基金，去年擴大投資台灣企業，增持台積電、聯發科等台股，同時也增加蘋果及微軟等大型科技業者的股票，且加碼押注電動車類股。受惠於科技股的飆漲之勢，去年轉虧為盈，報酬率為史上第三高。

負責管理主權基金的挪威銀行投資管理公司（NBIM）30日在網站公布年報，挪威退休金全球基金（GPFG）2023年獲利創歷史新高，為2.22兆挪威克朗（約2100億美元），投資報酬率達16.1%，扭轉2022年的巨額虧損，基金總值也因此接近15.8兆挪威克朗（約1.51兆美元）。

NBIM同時也列出GPFG截至去年底的持股清單，顯示去年增持蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）、輝達、台積電及荷蘭晶片設備生產商艾司摩爾（ASML）等大型科技股。

年報指出，GPFG去年共投資全球70國的8859家公司，其中台灣共有497家，多於前年的492家，持股市值最高者為台積電的87.85億美元，持股占比從前年的1.61%提高到1.75%，而聯發科取代鴻海集團成為GPFG持股市值第二高的企業，持股占比增至1.49%，鴻海集團的持股占比則降至0.93%。

GPFG去年持股占比最高的台灣企業，為中砂的4.51%（高於前年的1.66%），第二高為家登的3.85%（高於前年的1.02%），第三高是台半的3.65%（高於前年的1.54%）。

至於2023年新增的台股包括安國、保瑞、勤誠、長榮航太、華城、富世達、藥華藥、北極星藥業、昇達、采鈺、華新麗華、華新科技和合勤投控（依公司英文名稱第一個字母順序排列）。  

GPFG的重倉股包括蘋果、微軟和Alphabet，從AI進展和半導體元件需求激增中獲得豐富的回報。GPFG持有微軟1.26%的股權，去年底持股價值約350億美元，超過持有蘋果1.11%的股權，微軟成為其最大重倉股。

挪威主權基金成立於1990年代，目的在於將挪威的石油和天然氣收入投資於海外，主要追蹤一個基於議會批准框架的基準指數。這檔基金還增持電動車生產商特斯拉和比亞迪。根據揭露的投資清單，對特斯拉的持股從0.87%增加至0.98%，價值約77億美元，在這支基金的持股中排在第11位。對比亞迪的持股從0.38%增加至0.57%。GPFG到去年底也仍持有福斯汽車的1.04%，高於一年前的0.75%。

投資 微軟 台積電

上一則

寧德時代 預告2023淨利455億人民幣

下一則

比亞迪去年淨利增86% 衝310億人民幣 每天賺8493萬

延伸閱讀

傳將代理中國比亞迪、奇瑞汽車？裕隆發聲明否認

傳將代理中國比亞迪、奇瑞汽車？裕隆發聲明否認
豐田連4年蟬聯全球最大汽車製造商 去年賣1120萬輛創紀錄

豐田連4年蟬聯全球最大汽車製造商 去年賣1120萬輛創紀錄
很會賺 比亞迪平均日賺1120萬 去年淨利逾40億美元

很會賺 比亞迪平均日賺1120萬 去年淨利逾40億美元
國會禁軍方採購中企電池 業界稱影響尚難評估

國會禁軍方採購中企電池 業界稱影響尚難評估

熱門新聞

市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
摩根士丹利知名分析師摩爾（Joseph Moore）看好威騰（Western Digital）股價有超過25%的上漲潛力。（路透）

Nvidia不再是大摩首選晶片股 另一家即將分拆的公司更被看好

2024-01-23 18:51
國稅局(IRS)在新冠疫情期間暫停許多追稅措施，如今已恢復正常作業，稅務專家建議民眾若有欠稅，務必繳清。(美聯社)

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

2024-01-23 22:20
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

2024-01-24 04:18
美股史坦普500指數23日連續第三個交易日收盤創新高，一掃2024年初時步履蹣跚的陰霾。（路透）

美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因

2024-01-24 06:17
中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」