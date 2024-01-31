挪威主權基金 加碼台積電 增持比亞迪至0.57%

全球最大的主權財富基金挪威主權財富基金，去年擴大投資 台灣企業，增持台積電 、聯發科等台股，同時也增加蘋果及微軟 等大型科技業者的股票，且加碼押注電動車類股。受惠於科技股的飆漲之勢，去年轉虧為盈，報酬率為史上第三高。

負責管理主權基金的挪威銀行投資管理公司（NBIM）30日在網站公布年報，挪威退休金全球基金（GPFG）2023年獲利創歷史新高，為2.22兆挪威克朗（約2100億美元），投資報酬率達16.1%，扭轉2022年的巨額虧損，基金總值也因此接近15.8兆挪威克朗（約1.51兆美元）。

NBIM同時也列出GPFG截至去年底的持股清單，顯示去年增持蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）、輝達、台積電及荷蘭晶片設備生產商艾司摩爾（ASML）等大型科技股。

年報指出，GPFG去年共投資全球70國的8859家公司，其中台灣共有497家，多於前年的492家，持股市值最高者為台積電的87.85億美元，持股占比從前年的1.61%提高到1.75%，而聯發科取代鴻海集團成為GPFG持股市值第二高的企業，持股占比增至1.49%，鴻海集團的持股占比則降至0.93%。

GPFG去年持股占比最高的台灣企業，為中砂的4.51%（高於前年的1.66%），第二高為家登的3.85%（高於前年的1.02%），第三高是台半的3.65%（高於前年的1.54%）。

至於2023年新增的台股包括安國、保瑞、勤誠、長榮航太、華城、富世達、藥華藥、北極星藥業、昇達、采鈺、華新麗華、華新科技和合勤投控（依公司英文名稱第一個字母順序排列）。

GPFG的重倉股包括蘋果、微軟和Alphabet，從AI進展和半導體元件需求激增中獲得豐富的回報。GPFG持有微軟1.26%的股權，去年底持股價值約350億美元，超過持有蘋果1.11%的股權，微軟成為其最大重倉股。

挪威主權基金成立於1990年代，目的在於將挪威的石油和天然氣收入投資於海外，主要追蹤一個基於議會批准框架的基準指數。這檔基金還增持電動車生產商特斯拉和比亞迪。根據揭露的投資清單，對特斯拉的持股從0.87%增加至0.98%，價值約77億美元，在這支基金的持股中排在第11位。對比亞迪的持股從0.38%增加至0.57%。GPFG到去年底也仍持有福斯汽車的1.04%，高於一年前的0.75%。