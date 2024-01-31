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比亞迪去年淨利增86% 衝310億人民幣 每天賺8493萬

記者黃雅慧、謝守真／綜合報導
比亞迪預計2023年淨利潤達310億人民幣，較前一年同期大增逾八成。（路透）
比亞迪預計2023年淨利潤達310億人民幣，較前一年同期大增逾八成。（路透）

中國車廠比亞迪發布2023年業績預告顯示，預計2023年淨利潤達290億至310億（人民幣，下同，約40.82億至43.63億美元），較年增74%至86%。據此估算，比亞迪在2023年平均每天賺7945萬至8493萬（約1118萬至1195萬美元），為比亞迪上市以來最好的年度成績單。

比亞迪30日股價跌3.6%，收在171元，來到2021年5月以來近三年低點。花旗分析稱，比亞迪2023年淨利潤預測符合預期，但第四季與核心業務相關的淨利潤較上期下滑，低於持平的預期。比亞迪股價短期走勢應會受到1月行業需求疲軟、2月淡季，以及進入3月價格戰等不確定因素影響。

界面新聞報導，比亞迪最新2023年業績預告顯示，比亞迪在去年繼續保持全球新能源車銷量榜首的位置，同時也使其在去年第四季純電銷量首次超過美國電動車大廠特斯拉。然而，比亞迪雖然去年因銷量激增而躋身全球前十大車企，但其賺錢能力距離跨國公司仍有段差距。

從產銷數據看，2023年比亞迪累計生產新能源汽車304萬輛，年增62%；累計銷售新能源汽車302萬輛，年增62%。其中新能源乘用車海外銷量24萬輛，年增334%。

比亞迪在公告中指出，新能源汽車行業在2023年內繼續保持高速增長態勢，公司新能源汽車銷量再創歷史新高，進一步鞏固全球新能源汽車銷量第一的領先地位。儘管行業競爭更為激烈，公司憑藉品牌力的不斷提升、出海銷量的快速增長、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，盈利實現大幅改善，展現強大的韌性。

展望2024年，法人機構普遍認為比亞迪將繼續引領行業增長，銷量預期為400萬輛左右。

此外，比亞迪的手機組件與組裝業務盈利能力也在增強。2020年至2022年，比亞迪手機組件及組裝業務毛利率分別為11%、7.5%、6%，呈逐年下降；但2023年半年報顯示，公司該業務毛利率為8.7%，年增2.7個百分點。比亞迪表示，盈利增長主要受益海外大客戶業務份額提升及安卓客戶需求回暖、新能源汽車和新型智慧產品業務高速增長，產能利用率明顯提升，業務結構進一步優化，盈利能力顯著改善。

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