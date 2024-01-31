寧德時代 預告2023淨利455億人民幣

寧德時代預告2023年淨利最高455億人民幣。（路透）

寧德時代30日發布業績預告指出，預計2023年淨利潤 425億至455億（人民幣，下同，約59.82億至64.05億美元），年增38.31%-48.07%。

財聯社報導，對於獲利上升的主要原因，寧德時代表示，國內外新能源行業保持較快增長速度，動力電池及儲能產業市場持續增長，雙碳目標下向清潔能源轉型趨勢明確。公司作為全球領先的新能源創新科技公司，通過加大研發投入和創新力度，不斷推出行業領先的產品解決方案和服務。報告期內，公司新技術、新產品陸續落地，海外市場拓展加速，客戶合作關係進一步深化，產銷量較快增長的同時，也實現了良好的經濟效益。據寧德時代此前發布的2023年第三季報顯示，第三季公司營收1054.3億，年增8.28%；歸母淨利潤104.28億，年增10.66%。前三季，寧德時代營收2946.77億，年增40.1%；淨利潤311.45億，年增長77.05%。

由此計算，寧德時代2023年第四季淨利潤預計為113.55億元至143.55億，季增8.89%-37.66%。

從股價來看，寧德時代股票自2021年12月初見頂以來不斷震盪走低，30日該股股價創出近三年來新低，相較歷史最高價，股價跌約60%。30日收盤價140.75元，總市值6192億。