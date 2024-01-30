河南三門峽盆地 發現億噸級油田

綜合央視、中新網等報導，中國自然資源部中國地質調查局在位於河南 省三門峽盆地中部的靈寶函谷關鑽獲高產工業油流，經現場測試評估，確定此油井每天原油產量17.13噸，估算原油資源量將達1.07億噸。央視網指出，該發現實現了該區50年來油氣調查重大突破。

三門峽市位於河南省最西部，並與豫、晉、陝三省接壤，素有「五山四陵一分川」之稱，礦產資源極為豐富。

靈寶市自然資源和規劃局總工程師魯增鋒表示，鑽探測試選取豫峽地一井三層10公尺油層進行地層測試，24小時自噴原油17.13噸，不含水，屬輕質油。發現鑽井有工業油流是形成能源開採的第一步，也證明這裡的油氣資源具有開採價值。

據了解，中國石油 進口量超過70%，對外依存度較高，為緩解供需矛盾，近年來中國官方不斷加快油氣資源勘查工作。2023年三門峽盆地及鄂爾多斯南緣盆地群油氣調查評價項目，屬中國國家新一輪找礦突破戰略行動主要項目之一、中央財政出資的項目。

報導也指出，中國中小型盆地數量多，勘探空白區面積大，油氣資源潛力大，是下一步油氣資源接續基地建設的重要領域之一。

中國能源局發布數據顯示，2023年中國油氣產量當量超過3.9億噸，連續七年保持1,000萬噸級快速增長，年均增幅達1,170萬噸油當量；天然氣 產量達2,300億立方公尺，連續七年保持100億立方公尺增產趨勢。