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河南三門峽盆地 發現億噸級油田

記者黃雅慧／綜合報導

綜合央視、中新網等報導，中國自然資源部中國地質調查局在位於河南省三門峽盆地中部的靈寶函谷關鑽獲高產工業油流，經現場測試評估，確定此油井每天原油產量17.13噸，估算原油資源量將達1.07億噸。央視網指出，該發現實現了該區50年來油氣調查重大突破。

三門峽市位於河南省最西部，並與豫、晉、陝三省接壤，素有「五山四陵一分川」之稱，礦產資源極為豐富。

靈寶市自然資源和規劃局總工程師魯增鋒表示，鑽探測試選取豫峽地一井三層10公尺油層進行地層測試，24小時自噴原油17.13噸，不含水，屬輕質油。發現鑽井有工業油流是形成能源開採的第一步，也證明這裡的油氣資源具有開採價值。

據了解，中國石油進口量超過70%，對外依存度較高，為緩解供需矛盾，近年來中國官方不斷加快油氣資源勘查工作。2023年三門峽盆地及鄂爾多斯南緣盆地群油氣調查評價項目，屬中國國家新一輪找礦突破戰略行動主要項目之一、中央財政出資的項目。

報導也指出，中國中小型盆地數量多，勘探空白區面積大，油氣資源潛力大，是下一步油氣資源接續基地建設的重要領域之一。

中國能源局發布數據顯示，2023年中國油氣產量當量超過3.9億噸，連續七年保持1,000萬噸級快速增長，年均增幅達1,170萬噸油當量；天然氣產量達2,300億立方公尺，連續七年保持100億立方公尺增產趨勢。

河南 石油 天然氣

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