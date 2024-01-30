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中國銀行抗風險 將首度發TLAC債

記者黃雅慧／綜合報導

中國四大國有銀行之一的中國銀行近日披露關於TLAC（具損失吸收能力債券）非資本債券發行計畫，該公司董事會同意分批次發行減記型總損失吸收能力非資本債務工具TLAC，發行規模不超過1500億元人民幣（約209.91億美元）或等值外幣。這是中國首家公布TLAC非資本債券發行計畫的系統重要性銀行。

第一財經報導，為有效解決大型金融機構「大到不能倒」的風險問題，維護全球金融體系的穩健性，2015年11月，金融穩定理事會（FSB）發布針對全球系統重要性銀行（G-SIBS）的「總損失吸收能力條款」（TLAC條款），要求全球系統重要性銀行在監管資本以外，持有更多的具有次級屬性、可透過減記或轉股等方式吸收損失的債務工具，為抵禦風險準備更厚的緩衝。

中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行等中國四大國有銀行，自2011年以來相繼被認定為全球系統重要性銀行。交通銀行則在2023年入選全球系統重要性銀行名單中。

據TLAC條款，在不考慮現行監管緩衝資本要求的情況下，自2015年底認定為全球系統重要性銀行的商業銀行，需於2019年起外部總損失吸收能力風險加權比率、槓桿比率分別達到16%、6%；2022年起，分別達到18%、6.75%。

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