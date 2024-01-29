中國救股市再出招 加大力道限空

中國官方救市再出招。（新華社資料照片）

中國官方救市再出招，主要加碼規範「融券做空」。證監會昨（28）日宣布全面暫停限售股出借，並將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制等兩項舉措。第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。上交所和深交所同步發布通知稱，決定暫停戰略投資 者在承諾的持有期限內出借獲配股票。

據界面新聞報導，中國證監會去年10月取消上市公司高管及核心員工透過參與戰略配售設立的專項資產管理計畫出借股票，並限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例，新規實施以來，戰略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。

可以看出，此次證監會、滬深交易所等同步發布通知加強對限售股出借的監管，是對於2023年10月起實施的融資融券業務新規的進一步優化。

分析指出，證監會以及滬深交易所一系列舉措主要在規範「融券做空」。去年10月滬深交易所發布通知，將融券保證金比例由不得低於50%上調至80%，對私募證券 投資基金參與融券的保證金比例上調至100%。同時督促證券公司建立健全融券券源分配機制、穿透核查機制和准入機制，加強融券交易行為管理。

北京日報引述巨頭券商人士分析，證監會經充分評估論證，決定階段性全面暫停限售股出借，將更好地穩定投資者預期，嚴防通過限售股出借變相違規減持等行為。

A股上周直探低點，外媒也不斷釋出訊息稱中國官方將進場救市。英國「金融時報」日前報導，中國政府要求部分法人不要做空A股；彭博23日報導則指，中國考慮設人民幣2兆元的股市平準基金救市。但上述消息均未獲證實。

中國官方真正採取行動是自22日開始陸續釋出救市訊號，先是中國國常會強調，採取更加有力的有效措施，著力穩市場、穩信心；24日證監會領導提出建設以「投資者為本」的資本市場。

同時國資委宣布將市值管理納入央企負責人業績考核；當日稍晚人行行長潘功勝在國新辦記者會上突發宣布降準，並預告降息 等系列動作。