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台積電布局海外 在美日都傳好消息

編譯易起宇、記者簡永祥／綜合報導
台積電海外布局傳喜訊 資料來源／綜合外電、採訪整理
台積電海外布局傳喜訊 資料來源／綜合外電、採訪整理

台積電衝刺台灣下世代2奈米新廠建設，加碼投資高雄之際，海外布局同步傳出喜訊，最快2月6日宣布在日本興建熊本二廠，不排除導入7奈米製程；另外，美國也可望在3月底前釋出發放台積電美國新廠數十億元補貼的好消息。

對於相關傳聞，台積電發言體系表示，台積的全球製造版圖擴張策略是基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度以及經濟成本考量，持續透過必要的投資，支持客戶需求並因應半導體技術長期需求的結構性增長，「我們正專注於評估在日本設置第二座晶圓廠的可能性，目前沒有更多可分享的資訊」。

台積電日本熊本廠訂2月24日舉行開幕典禮，今年6月股東常會後將退休的台積電董事長劉德音，偕同內定接棒董事長、現任總裁魏哲家，將率領多位一級主管赴日參加，台積電也邀請日本首相岸田文雄出席。

台積電熊本一廠開幕前夕，日本「熊本日日新聞」報導，出身熊本的日本農林水產大臣坂本哲志昨（28）日在一場地方會議上說，台積電正評估興建的第二座工廠將落腳熊本縣菊陽町，最快2月6日宣布熊本二廠地點。

報導指出，熊本二廠預料將落腳在去年底完工的一號廠隔壁。台積電先前也表示，若要建設第二座工廠，「將會選在建設中的工廠周邊」。

據了解，台積電已敲定2月初舉行董事會，屆時除了可能通過熊本二廠投資案，當天預料也會通過去年第4季配息。劉德音日前於法說會提到，台積電日本第二廠計畫還在評估中，但首度鬆口表示不排除切入7奈米製程。

台積電赴日本熊本建廠是在2021年10月宣布、 2022年開始動工。相較台積電在美國於2020年先一步宣布設廠，卻因進度延宕到2025年才能量產，日本廠是後發先至，這與台積電創辦人張忠謀去年提到，日本是建立半導體供應鏈較理想之處的判斷相吻合。

即便台積電延後美國新廠量產腳步，知情人士透露，美國計畫在3月底之前宣布發放巨額晶片補貼，為提供台積電、英特爾等晶片製造商數十億美元鋪路，加速擴大國內晶片生產。

彭博資訊報導，這筆補貼是美國2022年「晶片和科學法案」的核心內容，該法案提撥390億美元預算，用於直接補貼和振興美國製造業。

台積電 日本 晶片

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