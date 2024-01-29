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上季賣出1040萬支 華為重返手機市場第4強

記者林宸誼／綜合報導
2023年第四季華為智慧手機回歸中國手機市占前五榜單，排名第四。(路透資料照片)
2023年第四季華為智慧手機回歸中國手機市占前五榜單，排名第四。(路透資料照片)

研調機構Canalys最新統計顯示，2023年第四季華為智慧手機出貨1040萬支，較2022年大增47%，回歸中國手機市占前五榜單，排名第四。Canalys表示，Mate 60 Pro透過自研麒麟晶片以及衛星通話等創新功能，成為拉動華為出貨復甦的領導機型。

快科技報導，Canalys分析師鍾曉磊指出，華為成為2023年第四季手機市場最大黑馬，時隔十季重返中國市場出貨前五名。整體市場也在華為的新旗艦機型拉動下出現結構性恢復，高階市場表現有進一步成長。此外，華為已著手將麒麟晶片拓展至nova系列，未來也有助於其進一步拉動中階市場的需求。

該機構表示，中國手機市場在去年第四季的熱門主題是「端側AI大模型手機」，中國安卓廠商第四季旗艦機型相繼落地生成式AI功能。

展望2024年，中國智慧型手機市場將步入溫和復甦的軌道。為守住市占，自研作業系統、生成式AI策略將會是2024年廠商建立護城河的兩大重點。

IT之家報導，另一家研調機構IDC最新手機季度追蹤報告亦顯示，2023年第四季中國手機市場重現成長，其中華為隨著Mate 60系列上市銷售快速上升，市場排名位居第四，市占率為13.9%，華為Mate 60系列賣出1000萬支。

IDC數據顯示，2023年第四季中國智慧型手機市場出貨量約7363萬支，較2022年成長1.2%。終於結束了連續十個季度下滑，首次實現反彈。

IDC中國高級分析師郭天翔指出，雖然中國智慧型手機市場已重新恢復到成長趨勢，但是對於2024年的市場表現預期，應該還是保持謹慎樂觀的態度。

上一波2020年下半年出貨高峰購機的消費者，將從今年上半年陸續進入換機周期，將成為今年市場反彈的基礎。

華為 智慧型手機 AI

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