中國17個地方貸款平台 遭穆迪降評至「負面」

國際信評機構穆迪（Moody's）將17家中國地方政府融資 平台（LGFV）評級下調一個級距，並立即將評級展望改為「負面」，這17家LGFV隸屬於12個省、市或區級地方政府。

穆迪指出，此舉反映「鑑於中國主權信評的負面展望，各自地區和地方政府（RLG）的政府支持能力（GCS）評分可能會轉弱。」

經濟通通訊社報導，其中山東省信評從A1下調至A2，湖南省長沙市及河南 省鄭州市從A3下調至Baa1，寧夏自治區銀川市、西藏自治區拉薩市及山東省臨沂市從Baa1下調至Baa2，湖南省株洲市及山東省煙台市芝罘區評級從Baa2下調至Baa3，湖南省常德市及山東省濰坊市從Baa3下調至Ba1；對河南省和廣西省對LGFV評級也有所下調，並指出湖南、西藏和寧夏的信貸基本面疲軟。

穆迪曾於上月5日將中國主權信評展望從穩定調整為負面，以及將接近50家中國地方政府融資平台（LGFV）列入負面觀察或將展望調整為負面。

路透報導指出，在中國經濟前景疲弱情況下，穆迪下調中國信評展望挫敗投資 者信心，恐引發外資減持中國資產，推高中國海外發債融資成本，進而使中國資產品質再惡化；穆迪的舉動也會加大中國官方介入穩定人民幣匯率的壓力。

愛馬仕投資管理公司（Federated Hermes）高級投資組合經理張凱文（Calvin Zhang）認為，中國目前的首要任務是穩定經濟成長、增強人們對未來的信心，應該增加財政支出，去解決地方政府的隱性債務危機。