中國遊戲審批連2個月超過100款過關 2022年7月來新高

中國國家新聞出版署26日公布今年1月國產網絡遊戲審批結果，共有115款新遊戲獲批，連兩月破百，數量更是2022年7月以來新高。圖為中國一家網吧內年輕人在玩網遊。 （路透資料照片）

中國國家新聞出版署26日公布今年1月國產網路遊戲審批結果，共有115款新遊戲獲批，連兩月突破百款，且多於去年12月的105款，數量更是2022年7月以來新高。此次獲批的遊戲涉及騰訊及心動公司等，相關消息帶動遊戲股走強。

綜合第一財經、香港 經濟日報報導，此次獲批國產網路遊戲包括騰訊旗下的「熱血美職籃」、中青寶的「魔導戰爭」、「全民企業家」及「狂想建造家」、遊族網絡的「我的三體：2277」、心動公司的「伊瑟‧重啟日」、三七互娛的「客人請留步」、吉比特旗下雷霆遊戲的「紀元變異」、世紀華通的「無盡冬日」、掌趣科技的「夢境守衛」等，共計115款。

去年12月22日，中國發布「網絡遊戲管理辦法」草案徵求意見稿，引發中國遊戲業巨震。而引起巨大風波的草案在今年1月23日被發現已從官網撤下，但不代表管理方法不會推出。

有資深遊戲產業從業人士告訴第一財經，「據了解辦法還是會推出，但一定會綜合考慮行業意見和建議，保留較大彈性和空間。發布的版本，肯定會和徵求意見版有所不同」。

國元證券 認為，前期網路遊戲管理草案對業界的衝擊正逐步消化，同時各家遊戲公司進行回購穩定市場信心，目前遊戲板塊估值處於低位，建議積極關注板塊估值修復機會。