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中國釋大利多挺房企融資 首批白名單月底出爐

記者陳宥菘／綜合報導
中國住建部26日召開城市房地產融資協調機制部署會，要求各地要以項目為對象，研究提出「可以給予融資支持的房地產項目名單」。圖為福建福州一處正在建設中的房地產樓盤。（中新社資料照片）
中國住建部26日召開城市房地產融資協調機制部署會，要求各地要以項目為對象，研究提出「可以給予融資支持的房地產項目名單」。圖為福建福州一處正在建設中的房地產樓盤。（中新社資料照片）

針對房地產項目「融資難」問題，中國住房城鄉建設部26日召開會議強調，各地要以項目為對象，抓緊研究提出「可以給予融資支持的房地產項目名單」，協調行政區域內金融機構發放貸款，精準有效支持合理融資需求。據稱，此次住建部落實政策力度大，首批專案白名單有望在月底前推出，被視為重大利多。

中國住建部旗下「中國建設報」報導，此次會議由住建部副部長姜萬榮主持，中央財辦、中央金融辦相關司局負責人出席會議。各省、區、市住房城鄉建設廳、委有關負責人及35個重點城市人民政府分管負責人參加會議。

據第一財經報導，不同於以往的房企白名單，協調機制創新點在於融資支援的對象是專案而非企業。根據前述通知，對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，金融機構不能盲目抽貸、斷貸、壓貸，透過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支援。

此前，中國房地產估價師與房地產經紀人學會會長柴強曾公開表示，房地產企業集團公司出現債務風險，不代表其所有的房地產項目都有風險。以專案為載體給予融資支持，避免了金融機構對債務違約房企的所有專案搞「一刀切」。

成都市城市建設發展研究院副院長馮波對第一財經分析稱，此前，一些金融機構儘管建立了一些白名單制度，但部分金融機構由於對開發企業的專案開發風險、經營風險掌握得不夠全面準確，可能會將房地產集團公司債務風險和專案公司開發運營風險混淆。

前述會議指出，專案有序開發建設是房地產市場平穩健康運作的基礎，要求信貸資金要確保封閉運作、合規使用，堅決防止挪用。省級層級要追蹤監測落實狀況，加強督促指導。國家層級將建立城市房地產融資協調機制計畫資訊平台，實施週調度、月通報。

房地產 融資 貸款

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