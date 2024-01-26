中國智慧手機出貨 近十年新低

根據研調機構IDC（國際數據資訊）最新中國季度手機市場追蹤報告顯示，去（2023）年中國智慧型手機 市場出貨量約2.71億支，較2022年下降5%，創近十年來最低出貨量。從品牌市占率來看，蘋果擠下榮耀、小米 等品牌，首次奪下年度第一。

值得注意的是，去年第4季中國智慧手機市場出貨量約7,363萬支，年增1.2%，在連續年減十季後首次反彈。同時，隨著華為市占的成長，去年第4季iPhone在中國的出貨量還是下降約2%。

IDC分析，去年中國前五大智慧型手機大廠市占表現中，蘋果在第4季和2023年全年出貨量排名市場首位。雖然蘋果在高階市場受到競品明顯衝擊，加上自身產品升級幅度有限導致吸引力下降，但是在第三方通路上一直大幅度的降價促銷推動下，還是吸引了較多消費者的需求。

榮耀第4季和2023年出貨量排名中國安卓市場第一。 繼前年快速恢復之後，2023年的Honor面對市場的激烈競爭，依然保持強勁動能。

IDC指出，榮耀在800美元以上市場依靠可折疊螢幕產品的出色發揮，市占明顯提升；中低階市場緊抓線下消費人群需求特點，打造多款爆款產品。產品策略的成功以及與通路合作的改善，幫助榮耀獲得全年總出貨量第二位的位置。

OPPO 在2023年整體市場規模下降的情況下依然穩居市場第三。其中在折疊螢幕手機市場持續發力，憑藉 Find N3 Flip 的熱銷，OPPO 斬獲2023年豎折產品市場第一名；vivo在中國市場表現穩健，第4季隨著主力新品集中上市，市場表現明顯好轉，多款爆款產品熱銷持續至今。

IDC指出，小米在第4季是唯二率先恢復年成長的廠商。小米14系列延續上一代產品的優秀口碑，幫助小米穩定住600美元以上市場的位置。同時，紅米K系列和Note系列仍是推動小米出貨的主力軍。自研以及與國產供應鏈 的全面合作將有效幫助小米高階品牌形象的建立。未來「人車家生態」閉環的形成將使得小米的競爭力不僅限於手機市場。