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上海A辦空置率攀高 租金下探十年低點

財經新聞組／綜合報導
上海A級商辦空置率已高達21.8％，導致租金持續下滑。（歐新社）
上海A級商辦空置率已高達21.8％，導致租金持續下滑。（歐新社）

中國財新網報導，企業租賃需求低迷，加上多個新增項目入市，導致上海商辦空置率持續走高。根據戴德梁行的數據，截至2023年底，上海A級寫字樓（商辦）空置率為21.8%，較2022年上漲5.1個百分點。

作為對比，世邦魏理仕早前公布，2023年底香港A級商辦空置率升至16.4%的新高；高力國際日前指出，台北市商辦空置率上升至7.24%。

戴德梁行的數據顯示，2023年上海A級商辦全年新增加租賃需求面積為39萬平方公尺，年比下降38%，低於過去十年市場的年均72萬平方公尺水平。

報導稱，目前企業普遍保持謹慎的擴租態度。仲量聯行的統計顯示，2023年上海A級商辦租賃成交中，續租的成交占比超過新租和擴租，而2021年和2022年則是相反。這意味著，上海2023年企業新租和擴租成交的租賃面積減少，市場上大多數成交為老租戶續租。

根據戴德梁行的統計，2023年上海A級商辦新增供應量155萬平方公尺，高於過去十年103萬平方公尺的年均新增供應量水平。

財新網指出，上海是全中國商辦存量最高的城市，如今，這一數字還在持續增加。

根據仲量聯行發布的報告，截至2023年末，上海A級商辦總體量超過1700萬平方公尺，高於香港和北上廣三個一線城市。

由於供過於求，也導致上海A級商辦的租金持續走低。根據高力國際的數據，上海A級商辦的租金在2016年到達歷史高點後就持續下滑。截至2023年底，租金已降至近十年來的新低，來到人民幣7.17元／平方公尺／日。

報導稱，商辦業主目前普遍主動降租或提供其他優惠條件留住租戶。第一太平戴維斯在報告中稱，以往商辦業主通常在租戶租約到期前三至六個月與租戶洽談續租事宜。

當前對租戶流失的擔憂使得業主普遍提前半年就啟動洽談，且續租條件也更顯誠意，若干續租案例顯示，當前的續租價格普遍較租戶上一輪合約期下降30%。

租金 香港

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