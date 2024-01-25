中電池攻歐盟 四年市占衝50% 南韓示警：過度依賴中國

2023年11月的廣州車展上，大陸知名電池製造商寧德時代，展示汽車電池模型。（中通社）

據瑞銀分析師評估，在中國供應過剩的情況下，歐洲汽車製造商將增加進口廉價的中國動力電池。2023年至2027年間，中國電池公司在歐盟 的市占將從30%增至50%，而同期南韓 的市占將從60%降至40%。

英國金融時報報導，南韓電動汽車電池製造商SK On首席商務官宋民錫（Min-suk Sung）警告，歐洲正面臨過度依賴中國電動汽車電池的風險。

瑞銀集團分析師Tim Bush稱：「歐洲將所有資金投入到像Northvolt這樣缺乏經驗的本地新興企業上，而南韓電池公司沒有擴大在歐洲的產能投資，因為美國的補貼更具吸引力。」Tim Bush指出，這導致了供需缺口，至少在短期內，這一缺口很可能會由中國產品來填補。

中國寧德時代和比亞迪是世界最大電動汽車電池供應商，而SK集團子公司SK On是全球第三大非中企的電動車 電池供應商，僅次韓國競爭對手LG新能源（LG Energy Solution）和日本松下。

SK On在匈牙利營運兩家超級工廠，並正在該國建設第三家工廠，這將有助於企業滿足歐盟的新立法。去年，歐盟通過立法要求到2030年，歐洲90%的電動車電池必須在當地生產。

宋民錫還稱，與歐洲國家合作生產是該公司的優勢所在，他認為中國同行在向境外遷移製造技術方面不及南韓競爭對手。「這是我們的優勢所在，作為一家電池製造商，我們在目標地區擁有成熟的業務。我們願意與任何人合作。」

近年來，伴隨電動汽車產業崛起，車用動力電池產業一躍成為全球新能源領域的兵家必爭之地。彭博數據顯示，陸企占全球過半電動汽車電池市場，在部分電池材料供應滿足高達90%需求。