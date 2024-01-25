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全球自駕第一股 圖森將在美退市

記者黃雅慧／綜合報導

有「全球自動駕駛第一股」之稱的圖森未來近日公告將在美股退市，並稱將回歸中國業務。此前，圖森未來創始人還受到美外國投資委員會（CFIUS）代表指控為經濟間諜。分析認為，圖森未來在美業務黯淡，除了與自動駕駛商業落地困難外，也與中美地緣政治衝突升溫有關。

圖森未來表示，該公司自願將公司普通股從那斯達克退市，並終止其普通股在美國證券交易委員會的註冊。

21世紀經濟報導，圖森中國CEO郝佳男說，「美國方面其實經歷過兩次的裁員，因此基本沒有過多推進美國的業務，基本處於凍結狀態；（中國）國內公司方面，雖然這些年存在一些風波，但也一直在做L4的研發和L2的產品。圖森中國的規模也在擴大，可以認為圖森的研發中心就在中國。」

圖森未來在自動駕駛領域堪稱「明星公司」。該公司於2015年成立，定位L4級別無人駕駛卡車技術公司，並於2021年4月15日在美國那斯達克上市，當時以每股40美元發行3378萬股，募資13.51億美元。截至本月24日收市，每股報0.37美元，目前總市值僅8504萬美元。

而圖森未來難以在美國推進業務有其原因。界面新聞報導，一位曾在圖森未來負責感知算法員工表示，在高速路上完成準確的遠距感知和規畫本身需要大量的數據採集。這意味在中美對於數據安全重視下，要在美國開展業務勢必會遇到不小阻力。

華爾街日報此前報導，CFIUS建議美國司法部考慮對該公司的兩名聯合創始人陳默、侯曉迪和CEO呂程提出經濟間諜指控。因為圖森未來與中國有淵源，且在中國有大量業務，該委員會密切關注圖森。這也意味圖森在美國要繼續開發業務很困難。

那斯達克 間諜 CEO

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