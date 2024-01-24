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北京、上海、廣東 今年GDP目標均設5%

記者黃雅慧／綜合報導
上海市長龔正23日表示，去年上海的經濟穩定恢復，全年經濟成長率達到5%，今年的目標則訂在「5%左右」。圖為上海豫園民俗藝術燈會裡滿滿的遊客。（新華社）
上海市長龔正23日表示，去年上海的經濟穩定恢復，全年經濟成長率達到5%，今年的目標則訂在「5%左右」。圖為上海豫園民俗藝術燈會裡滿滿的遊客。（新華社）

中國多地陸續召開地方「兩會」（人大、政協），除回顧去年工作，也為今年各地經濟成長定下目標。外界關注一線城市過往成績與今年預定目標，作為觀察3月中國全國「兩會」設定全年經濟目標的重點指標。截至目前，北京、上海兩大城市及經濟第一大省廣東都將今年地區生產總值（GDP）目標設定在5%。

上海市長龔正23日在上海市人大會議作政府工作報告時表示，去年上海地區生產總值（GDP）成長5%，低於去年初設定的成長5.5以上的預期。上海今年GDP目標增速定在5%左右，城鎮調查失業率在5%以內。

此前北京市長殷勇所作的政府工作報告中，明確今年地區生產總值（GDP）成長5%左右，超過去年四點五以上的目標。北京去年的GDP成長優於預期目標達到5.2%，和中國全國水準持平。

截至目前，一線城市中，去年GDP成長率僅北京達標，上海低於目標。此外，北京、上海及廣東省三省市都將今年經濟成長目標設定在5%。

廣東去年全年GDP成長4.8%，低於五以上的官方目標。廣東省長王偉中23日在省人大會議作政府工作報告時公布，廣東今年GDP預期目標是成長5%。儘管廣東去年的經濟成長未能夠達到預定目標，但王偉中表示，去年廣東GDP達到人民幣13.57兆元，是中國第一個突破人民幣13兆元的省分，經濟總量連續35年居中國首位。

去年中國全國兩會將全年經濟目標設定在5%，中國統計局日前公布，去年GDP成長5.2%。

第一財經研究院近日發布由野村證券、德勤中國、摩根大通中國、渣打銀行等16名首席經濟學家對今年中國經濟的預判。在經濟預測方面，今年中國經濟成長預估最大值為5%，最小為4.5，中位數為4.9，平均值為4.88。經濟學家認為，今年中國政府將經濟成長預期目標設定為「5%左右」的可能性較大。

全國兩會 摩根大通 證券

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