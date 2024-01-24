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台製造業「看見春燕」 生產逐季轉好

記者江睿智／綜合報導
去年製造業生產指數年減12.8%，跌幅歷來最重。AI熱+年前備貨效應，元月估增逾一成。（本報資料）
去年製造業生產指數年減12.8%，跌幅歷來最重。AI熱+年前備貨效應，元月估增逾一成。（本報資料）

台灣的經濟部23日發布去年全年工業生產指數平均86.11、製造業生產指數平均85.56，分別年減12.4%、12.8%，雙創統計以來最大跌幅。不過因AI需求熱絡、年前備貨效應，元月製造業生產估將正成長逾一成，可望逐季轉好。

經濟部發布去年12月工業生產指數90.4、製造業生產指數90.08，分別年減3.9%及年減4.1%，雙雙呈連續第19個月負成長。

去年全年工業生產指數、製造業生產指數分別年減12.4%、12.8%，跌幅皆創有資料以來最大。主因終端需求疲弱、廠商投資動能保守所致。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，廠商在去年一整年庫存消化後，今年全球貿易量明顯成長，只要地緣政治風險未再升高，未再演變為新一波物價上漲或供應鏈中斷危機，今年元月製造業生產將會轉為正成長，並且「逐季轉好」。

他分析，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技持續推展，加上農曆年前備貨效應，有助提升我國製造業生產動能。

去年農曆年落在元月，使基期較低，預期今年元月製造業生產指數有望成長9.6%至14.7%，暫時終結連19黑；受春節連假因素干擾，2月製造業生產將再度轉成負成長，之後就能穩定呈成長態勢。

經濟部統計，去年積體電路生產年減17.1%，為2002年以來最大跌幅。黃偉傑表示，積體電路度過這一年衰退期後，隨AI應用及終端需求回溫，今年生產也會逐季轉好。此外，伺服器、IC設計及行動裝置鏡頭仍持續增產。

經濟部表示，受終端電子產品消費動能疲弱，供應鏈庫存持續調整影響，12月電子零組件業年減4.3%，惟IC設計因新品推出及上年同月比較基數較低而增產，抵銷部分減幅；電腦電子產品及光學製品業亦年減1.8%，惟伺服器、行動裝置鏡頭等續呈增產，抵銷部分減幅。

為何製造業生產率先外銷訂單轉為正成長？製造業生產展望為何較接單樂觀？黃偉傑分析，因為工業生產主要含國內需求、以及外銷訂單國內生產再出口部分，其中AI需求熱絡，美中科技戰下，涉及資安相關、伺服器、網通等產品移回台灣生產，維持製造業生產動能。

相較之下，外銷訂單接單後，有逾半是海外生產，海外生產部分又受全球需求疲弱影響甚鉅且又涉及三角貿易，致外銷訂單表現不如預期，更與製造業生產、出口等指標出現悖離現象。

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