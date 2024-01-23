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華為攜手東風 合攻智慧出行

記者謝守真／綜合報導

華為再擴事業版圖，合作夥伴再加一。華為22日宣布，與東風汽車旗下品牌嵐圖簽署策略合作協議，雙方將依各自領域優勢，圍繞用戶需求共同打造極致的智慧出行體驗，透過合作車型在多領域創新探索，加速智慧化技術大規模商業化執行。

根據華為官方微博的消息，華為與嵐圖簽約現場，嵐圖汽車執行長盧放、華為副董事長、輪值董事長徐直軍、華為智慧汽車解決方案BU CEO靳玉志皆出席當日儀式。雙方目前尚未透露更多合作方式的相關資訊。

據「證券日報」引述接近東風汽車相關人士指出，嵐圖汽車或將成為華為HI（Huawei Inside）模式的智慧車聯盟新成員。信達證券稱，華為或將採用解決方案模式與嵐圖合作，嵐圖汽車旗下產品未來或將搭載華為HarmonyOS智慧座艙和「ADS2.0」智慧輔助駕駛系統。

對此，嵐圖則表示，關於合作模式和車型，暫不方便透露，歡迎持續關注。

華為在智慧汽車領域有三種合作模式，分別為HI模式、零件供應模式、智選車模式（鴻蒙智行），目前三者依序遞進。其中，HI模式即是華為與車企共同定義、共同開發智慧汽車的一種合作模式。

基於此模式，華為會將一整套包括華為自研的智慧駕駛系統、座艙系統、網域控制器、晶片、馬達各類感測器等整合到智慧汽車裡，與車企進行深度配合。目前阿維塔及極狐汽車部分車型均採用此模式。

華為 證券 晶片

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