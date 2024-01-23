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斷供潮擴大 中國法拍屋增36%

記者陳政錄／綜合報導
中國去年法拍屋掛拍數量創歷史新高，較前年大增21.4萬戶，但成交拍品數僅14.9萬戶。（中新社資料照片）
中國去年法拍屋掛拍數量創歷史新高，較前年大增21.4萬戶，但成交拍品數僅14.9萬戶。（中新社資料照片）

中國經濟成長放緩、房市不振，負面效應陸續顯現。據中國指數研究院昨發布數據顯示，截至去年12月，中國法拍屋掛拍數量達到79.6萬戶，較前一年度大增21.4萬戶，增加36.7%，但成交拍品數僅14.9萬戶，顯示房市「斷供潮」（中斷繳納貸款）有擴大趨勢，且「接盤俠」（房屋接手者）也未見成長。

據中國指數研究院資料庫監測，去年中國法拍屋市場供給升溫顯著，掛拍量達79.6萬戶，成交量14.9萬戶，僅較前年微增2.02萬戶，成交總額3004.1億元人民幣（約419.6億美元），與上年度持平。

其中，法拍屋類型以住宅、商業為主，合計77%，住宅38.9萬戶最多，較前一年度增11.7萬戶，但成交率僅25.4%，年減5.5%。以地區來看，四川、廣東、河南、重慶及江蘇是中國法拍屋掛拍數最多的省分，城市則以重慶、成都、鄭州、南寧、長沙排名前五，廣東的廣州、惠州、佛山排第六到八名。

綜合鈦媒體等媒體報導，中國法拍屋主要來源是借貸後無力償還的企業或個人，由於愈來愈多民眾因收入難以覆蓋房貸，導致其主動或被動斷供。另近年多家企業破產或債務暴雷，抵押物或公司財產進入清算程序的房屋數量增加。

值得注意的是，進入2024年，中國也持續有指標性法拍案出現，例如京東拍賣官網預告，北京市第二中級人民法院將對成都環球中心部分房產進行法拍，起拍價11.5億元人民幣，相當於打7折。

貸款 河南 破產

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