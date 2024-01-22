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中國新能源車本月銷量拚倍增 上看80萬輛

記者林宸誼／綜合報導

中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）在新一期乘用車零售量預測報告指出，2024年1月中國狹義乘用車零售預計為220萬輛，較去年12月減少6.5%，但較去年同期大幅增長70.2%；其中，新能源車1月零售預計為80萬輛，較去年12月減少15.3%，較去年同期則大幅增長141％，滲透率約36.4%。

財經媒體《金融界》報導，乘聯會認為，截至1月中旬，多數車企仍延續去年底促銷政策，市場維持高優惠力度，持續帶動消費者的購買意願，有利於購車需求在春節前提前釋出。「整體來看，今年1月車市具備衝擊開門紅的條件」。

在2023年此起彼伏的價格戰洗禮後，進入2024年，新一輪價格戰硝煙已瀰漫。據統計，已有超過16家車企開啟新一輪的降價活動，其中不乏先前鮮少參與價格戰的理想汽車。

值得注意的是，這次的降價活動不僅集中在2024年的1月，還有部分車企延續到了春節前，以期獲得更多的市占和銷量。

經乘聯會研究顯示，1月初中國乘用車整體市場折扣率約20.4%，雖有部分廠商小幅回收12月底優惠政策，但也仍有部分廠商在節前抓緊推出新一波優惠政策，整體市場優惠力道不小。其中，零售量占八成左右的龍頭廠商，月初零售目標較上月微降5%左右，部分廠商仍有衝擊新年首月開門紅的動能。

在此背景下，初步推算本月狹義乘用車零售市場約220.0萬輛左右，較上季減少6.5%，受去年初超低基數（129.3萬輛）影響，較去年同期成長70.2%。

而由於冬季天氣較冷，消費者對於續航感知更加明顯，不利於新能源車市的潛在買氣。基於此，乘聯會認為，本月新能源車零售預計80.0萬輛左右，較上月減少15.3%，滲透率從去年12月40.2%回落至36.4%。

2023年中國汽車產銷史上首次突破3000萬輛大關，全年產銷分別實現3016.1萬輛和3009.4萬輛，年增長11.6%和12%，是繼2017年達至2900萬輛後，再次刷新歷史，也是連續15年保持全球第一水平。

2023年中國新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，分別增長35.8%和37.9%。

中國汽車工業諮詢委員會主任安慶衡指出，中國新能源汽車發展速度快，規模大，但全行業都面臨獲利困難，目前新能源汽車中，只有特斯拉、比亞迪、理想和埃安四家獲利，大部分新能源汽車企業都在虧損。

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