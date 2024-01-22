中國遊客瘋出境遊 元旦熱完換寒假

春節前夕，中國出境遊市場火熱。圖為山東臨沂邊檢站民警正在為旅客辦理出境手續。（中新社）

寒假伊始，李苗苗便請好年假，帶上9歲的兒子，從家鄉甘肅 省蘭州市啟程，直飛泰國 ，她希望與孩子在親子遊中留下美好的回憶。

新華社報導，正值寒假期間，旅遊和探親需求顯著增加，各地出入境證件辦理數量大幅增長。

午間11時，蘭州市公安局出入境管理處的服務大廳裡依然熙熙攘攘，許多計畫出行的市民正在等待辦理護照和港澳通行證。

蘭州市公安局出入境管理處審批科科長柏麗娟介紹，近兩周，前來辦理出入境證件的人數攀升，日均辦證量超過1200件。今年以來，護照辦理目的地多為東南亞旅遊熱門國家，占全市護照申請總量的六成。

在一台智能簽注機前，23歲的蘭州市民包學俊在工作人員的引導下，幾分鐘就完成了港澳通行證簽注辦理，免去了窗口排隊的煩惱。兩天前，他從線上下單購買了從蘭州經山東濟南中轉飛往香港 的機票，下周將與好友結伴前往香港。

多地的出入境大廳也陸續因出境遊火熱迎來辦證高峰。浙江杭州日均出入境業務辦理量超過5000件，山東青島為計畫寒假出行的學生群體開設中小學生出入境辦證專場。

與此同時，多個熱門出境遊目的地國家正在採取措施，希望吸引更多中國遊客。泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、新加坡陸續發布對中國遊客的入境免簽政策，為遊客提供更多便利和選擇。各航空公司也紛紛增加國際航班和包機服務，以滿足不斷增長的出行需求。

據了解，中國東方航空公司恢復執行蘭州至曼谷直飛航班。這是近三年來東航在甘肅恢復的首個國際航班，也是冬春季蘭州機場恢復的首條泰國客運航線，開通首日就受到市場歡迎，客座率達到90%以上。

「正是有了這個航線，加上免簽的政策，我和孩子的親子遊才更舒心和放心。」李苗苗說。

在剛剛過去的元旦假期里，中國跨境遊熱度超出預期。據中國國家移民管理局統計，2024年元旦假期全國邊檢機關共查驗出入境人員517.9萬人次，日均172.6萬人次，已恢復至2019年同期水平。

中國遊客出境遊的熱情為旅遊企業注入信心。多家旅企紛紛把握機遇，緊鑼密鼓地展開相關地區的市場布局，推出面向春節、「五一」等假期的產品和服務，部分產品已預訂一空。

從海南出發的豪華郵輪，搭載數千遊客暢遊越南，郵輪旅遊漸成新風尚。廣州啟程的遊客們踏上為期16天的南極之旅，出境長線旅遊也備受青睞。

攜程發布的《2024年元旦跨年旅遊報告》顯示，元旦假期，中國出境旅遊訂單量同比增長近4倍，出境機票預訂量環比前一個月增長11%，同比去年增長265%，機票平均單價是2023年元旦假期的近六成。