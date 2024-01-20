廣達旺年會 林百里喊做AI龍頭

廣達旺年會，董事長林百里（左）、副董事長梁次震上台，宣示今年集團將全面AI化。(記者林俊良／攝影)

廣達19日舉辦旺年會，董事長林百里說，布局多年，AI 時代終於來臨，今年集團將全面AI化，乘著AI大風破浪前行，「沒有AI我們就不做」；去年一年非常精采，廣達早在2016年就開始布局，去年得到「最好最好的成果、最好最好的機會」，龍年還要做龍頭。

林百里指出，在AI伺服器領域耕耘已久，如今拚出亮眼成績並非巧合，不過去年的好，對現在而言，已經成為過去式，他直言今年要更加努力，並在台上向所有員工致敬一鞠躬，感謝所有員工持續付出、努力打拚。

林百里指出，AI需求非常暢旺，訂單源源不絕而來，帶動去年業績、獲利及獲利率 均繳出長紅的好成績，今年要更努力乘風破浪，「乘風是乘著AI大風，破浪是排除萬難往前進」，今年龍年要維持市場龍頭地位。

林百里也在旺年會現場宣示，集團全面AI化，包括PC、伺服器、車電等三大業務都要導入AI，要將AI拓展至所有應用，如AI製造、AI醫療、AI自動駕駛。副董事長梁次震也說，不只3A（智慧製造、智慧移動、智慧醫療）齊發，今年還要努力成為A+公司。

林百里認為，市場對AI需求逐漸攀升，延續AI應用是市場最需要的，打造創新的解決方案，才是廣達的價值所在。林百里說，前陣子看到報導，說廣達是年輕人最喜歡加入的公司之一，「這比股價漲停板還重要」，廣達需要更多菁英、年輕人加入，讓公司更壯大，是他今年的期望。

梁次震表示，2022年很多壞的因素都還沒完全過去，去年初新的壓力接踵而來，包括以哈衝突等，在同仁努力花精神、想辦法打破僵局下，去年營收可能稍微下滑，但獲利還能維持向上。今年雖然景氣還是面臨許多壓力，但「因為有AI，我們的夢想無窮」， 不只3A，還要努力變成很多A，變成A+公司。

梁次震說，今年初看起來仍然有去年的壓力在，但今天晚上覺得自己比以前年輕好多，年輕了20歲，要再跟大家一起拚。

廣達今年旺年會席開1,000桌，總參與人數超過一萬人，今年最大獎維持往年的30萬元現金，總金額超過5,000萬元，林百里現場加碼10個30萬元現金大獎，梁次震也加碼15個15萬元現金獎。