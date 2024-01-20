我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

廣達旺年會 林百里喊做AI龍頭

記者林薏茹／綜合報導
廣達旺年會，董事長林百里（左）、副董事長梁次震上台，宣示今年集團將全面AI化。(記者林俊良／攝影)
廣達旺年會，董事長林百里（左）、副董事長梁次震上台，宣示今年集團將全面AI化。(記者林俊良／攝影)

廣達19日舉辦旺年會，董事長林百里說，布局多年，AI時代終於來臨，今年集團將全面AI化，乘著AI大風破浪前行，「沒有AI我們就不做」；去年一年非常精采，廣達早在2016年就開始布局，去年得到「最好最好的成果、最好最好的機會」，龍年還要做龍頭。

林百里指出，在AI伺服器領域耕耘已久，如今拚出亮眼成績並非巧合，不過去年的好，對現在而言，已經成為過去式，他直言今年要更加努力，並在台上向所有員工致敬一鞠躬，感謝所有員工持續付出、努力打拚。

林百里指出，AI需求非常暢旺，訂單源源不絕而來，帶動去年業績、獲利及獲利率均繳出長紅的好成績，今年要更努力乘風破浪，「乘風是乘著AI大風，破浪是排除萬難往前進」，今年龍年要維持市場龍頭地位。

林百里也在旺年會現場宣示，集團全面AI化，包括PC、伺服器、車電等三大業務都要導入AI，要將AI拓展至所有應用，如AI製造、AI醫療、AI自動駕駛。副董事長梁次震也說，不只3A（智慧製造、智慧移動、智慧醫療）齊發，今年還要努力成為A+公司。

林百里認為，市場對AI需求逐漸攀升，延續AI應用是市場最需要的，打造創新的解決方案，才是廣達的價值所在。林百里說，前陣子看到報導，說廣達是年輕人最喜歡加入的公司之一，「這比股價漲停板還重要」，廣達需要更多菁英、年輕人加入，讓公司更壯大，是他今年的期望。

梁次震表示，2022年很多壞的因素都還沒完全過去，去年初新的壓力接踵而來，包括以哈衝突等，在同仁努力花精神、想辦法打破僵局下，去年營收可能稍微下滑，但獲利還能維持向上。今年雖然景氣還是面臨許多壓力，但「因為有AI，我們的夢想無窮」， 不只3A，還要努力變成很多A，變成A+公司。

梁次震說，今年初看起來仍然有去年的壓力在，但今天晚上覺得自己比以前年輕好多，年輕了20歲，要再跟大家一起拚。

廣達今年旺年會席開1,000桌，總參與人數超過一萬人，今年最大獎維持往年的30萬元現金，總金額超過5,000萬元，林百里現場加碼10個30萬元現金大獎，梁次震也加碼15個15萬元現金獎。

AI 利率

上一則

福特產線調整 油車增電車減

下一則

8兆美元閒置現金 牽動美股

延伸閱讀

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
「科目三比賽」遭謾罵 寧夏夜市致歉：比賽照辦

「科目三比賽」遭謾罵 寧夏夜市致歉：比賽照辦
加州中谷農村區成販毒集團目標 少數族裔媒體論壇示警

加州中谷農村區成販毒集團目標 少數族裔媒體論壇示警
我被搶了

我被搶了

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史指創歷史新高 確定進入牛市

2024-01-19 16:50
市場預估聯準會3月降息的機率只剩下50%左右。(路透)

Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板

2024-01-17 22:00

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元