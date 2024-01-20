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獨立性再受挫…中國人行貨幣政策 決定權歸中央

記者黃國樑、葉文義／綜合報導
中共修正「中國人民銀行貨幣政策委員會條例」，收攏貨幣政策決定權。（中通社）
中共修正「中國人民銀行貨幣政策委員會條例」，收攏貨幣政策決定權。（中通社）

據新華社報導，中國國務院總理李強簽署國務院令，公布《國務院關於修改部分行政法規和國務院決定的決定》，對《中國人民銀行貨幣政策委員會條例》等法規進行修正，其中該條例增加一條，作為第二條，讓貨幣政策的最終決定權歸屬中共。條文規定：「貨幣政策委員會工作堅持中國共產黨的領導，推動健全現代貨幣政策框架，重要事項報黨中央、國務院。」

去年10月24日下午，習近平在國務院副總理何立峰等陪同下，史無前例地視察了人行及國家外匯管理局；六天後又親自主持為期兩天的中央金融工作會議，會議提出八個堅持，第一個堅持就是「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導」；會議並強調，「當前和今後一個時期，做好金融工作必須堅持和加強黨的全面領導」，「堅定不移地移走中國特色金融發展之路，加速建構中國特色現代金融體系」。

這次修法完全體現與落實去年會議的精神與要求。但中國人民銀行原已備受外界詬病的獨立性，恐因重大決策權被移往中共中央，而再度遭受重大挫折。

另貨幣政策委員會的組成則從原條例的規定略作修正，除了央行行長仍為主席外，原國家計委因已改組國家發改委，改成由發改委副主任一人為委員，其餘增加了國家金融監督管理總局局長、國家統計局局長、及國務院副秘書長等三個名額；但原由兩名商業銀行行長出任的名額被刪除，改由中國銀行業協會會長出任；另金融專家出任的委員也由一人增為三人。條文規定，貨幣政策委員會組成單位和人員的調整，由國務院決定。

貨幣政策委員會委員還區分「當然委員」及「提名委員」。其中，中國人民銀行行長、國家金融監督管理總局局長、中國證券監督管理委員會主席、國家外匯管理局局長為當然委員，其他委員為提名委員。

無獨有偶，李強簽發院令前兩天，習近平於16日在中央黨校舉辦的「省會級主要領導幹部推動金融高品質發展專題研討班」上發表講話時，又以「推動金融高品質發展」作為主題，並再度強調，「中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合我國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別」。而「中國特色金融發展之路」的第一個內涵仍是「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導」。

此外，中國人民銀行本周（1/15~1/19）透過公開市場操作向金融體系淨投放人民幣1兆5860億元，單周釋放資金總額創近一年來新高。面對繳稅等短期影響流動性因素干擾，人行對金融體系注入大量資金，繼續清晰傳遞維穩信號。

國務院 貨幣 李強

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