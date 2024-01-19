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Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

台積法說報佳音 財測驚艷ADR大漲

記者尹慧中、蘇嘉維／綜合報導
台積電18日召開法說會，董事長劉德音（右）、總裁魏哲家，向法人說明營運展望。（記者林俊良／攝影）
台積電18日召開法說會，董事長劉德音（右）、總裁魏哲家，向法人說明營運展望。（記者林俊良／攝影）

台積電18日舉行法說會，總裁魏哲家指出，今年半導體市況可望谷底反彈，預期將年增逾10%，晶圓代工產業有望成長二成，台積電業績增幅會優於產業水準，並且逐季成長，全年美元營收有機會年增21%至26%。

台積電昨天舉行四年來首度實體法說會，釋出本季美元營收季減4.2％至8.3%、新台幣營收季減6.5%至10%的展望。即便首季財測與市場預期相仿，但全年業績成長預期讓法人驚艷，有望再寫新猷，激勵周四ADR早盤大漲8%。

對全球半導體市場展望，魏哲家預期，今年IC設計廠庫存將恢復到更健康的水平，預期不含記憶體的整體半導體產業將成長超過10％，其中，晶圓代工產業有機會年增20％。

魏哲家說，目前看來高速運算（HPC）需求仍相當強勁，加上手機、車用市場也可望恢復成長，2024年對台積電而言，是「健康成長的一年」，惟仍須注意總體經濟疲軟和地緣政治的不確定性持續存在，可能影響消費者信心和終端市場需求。

魏哲家預估，台積電今年受惠AI帶動的高速運算強勁需求，全年相關業務年成長將超過50％，手機、車用等終端客戶需求也將可望繳出年成長的成績單，預估全年美元合併營收可望年增21%至26％，並呈現逐季成長。他並透露，受惠3奈米製程需求持續成長，加上客戶對5奈米製程強烈需求，及旺盛的AI相關需求，預期2027年台積電AI相關營收占比可達17%至19％。

本季財測方面，台積電預估，單季美元營收將達180億美元至188億美元，季減4.2%至8.3％，中間值約季減6.2％；以1美元兌新台幣31.1元計算，新台幣營收落在5598億元至5847億元，季減6.5%至10％；單季毛利率估52%至54％、營益率40%至42％，「雙率」均與上季相仿。

毛利率方面，由於3奈米仍屬於新製程，因此需要提列設備折舊費用，在今年3奈米製程產能需求逐步升溫之際，可能侵蝕毛利率3至4個百分點。

台積電 利率 AI

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