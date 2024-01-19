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汽車出口「一船難求」 中車企砸錢買船自運出海

記者謝守真／綜合報導
中國車企「國車自運」成趨勢，車企紛大手筆買船出海，圖為停放在「上汽安吉申誠號」旁邊準備上船的名爵MG新車。（取材自微博）
中國車企「國車自運」成趨勢，車企紛大手筆買船出海，圖為停放在「上汽安吉申誠號」旁邊準備上船的名爵MG新車。（取材自微博）

隨著中國躍升「全球第一大汽車出口國」，汽車運輸船「一船難求」、租金居高不下、運力出現瓶頸等情況屢見不鮮。在此背景下，中國車企「國車自運」成趨勢，紛紛大手筆「買船出海」。在比亞迪開啟「國車自運」後，上汽集團也宣布首艘遠洋汽車運輸船「上汽安吉申誠號」已開啟首航。

據上汽集團微信公眾號消息，「上汽安吉申誠號」是委託中國船舶集團所建造，近日在上海浦東新區的海通碼頭開啟首航。這艘擁有7600車位的滾裝船首批將搭載上汽、東風和宇通的自主品牌新車出口歐洲。

第一財經指出，由於中國汽車出口量在近年快速增長，汽車海上運力不足因而成為車企出口的大難題。

上汽安吉物流總經理金麒表示，中國汽車的出口量在2020年底約為100萬輛，而到2023年時已接近500萬輛，在三年內漲了近四倍。船舶是長景氣循環期的產業，造船速度慢，汽車運輸船數量成長速度遠跟不上汽車出口速度，導致汽車出口運力不足。

另，據諮詢機構克拉克森統計，自2020年8月到2023年11月底，一艘6500標準車位汽車運輸船一年期的租金從1萬美元／天，一路上衝至11.5萬美元／天，漲幅超過十倍。金麒指出，車企買船不只是保證自身供應鏈的安全穩定，同時也有利於降低運輸成本、縮短船隻港口滯港時間等。

此外，不只「買船出海」，部分車企則選擇自己造船。奇瑞集團聯合旗下的造船廠打造汽車運輸船建造基地，目前已承接三艘7000車位汽車運輸船訂單；廣汽集團旗下廣汽商貿與招商局輪船也投資成立廣州招商滾裝運輸公司。

中國汽車工業協會（中汽協）數據顯示，2023年中國汽車出口達491萬輛，年增率達57.9%，擠下日本，成為全球第一汽車出口國。而中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）此前公布的2023年中國汽車出口成績單顯示，2023年奇瑞汽車出口92.28萬輛、上汽乘用車出口68.5萬輛、特斯拉中國出口34.4萬輛。

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