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中石化結盟BP 拚能源轉型聚焦電動車充電及相關領域

記者謝守真／綜合報導
中國石化牽手英國石油公司（BP）簽署戰略合作夥伴諒解備忘錄，雙方將互相支持彼此的能源轉型戰略。(新華社資料照片)
中國石化牽手英國石油公司（BP）簽署戰略合作夥伴諒解備忘錄，雙方將互相支持彼此的能源轉型戰略。(新華社資料照片)

中國石化牽手英國石油公司（BP）簽署戰略合作夥伴諒解備忘錄，雙方將互相支持彼此的能源轉型戰略，特別是深化新能源汽車充電和相關領域合作，以及助力各自的可持續發展目標。

新華社報導，在本次達沃斯論壇召開期間，中國石化與BP簽署戰略合作諒解備忘錄，雙方將持續加強在成品油零售、石油和天然氣／液化天然氣貿易活動、潤滑油和船用燃料油銷售、上游合作等方面的合作。

中國石化總經理趙東指出，近年來，中國石化圍繞著打造世界領先潔淨能源化工公司和「一基兩翼三新」產業格局，進行許多探索。具體來說，就是以能源資源為基礎，以潔淨油品和現代化工為兩翼，以新能源、新材料、新經濟為重要增長點。

趙東指出，雙方有深厚合作基礎，並在加強能源轉型的策略性研判、培育新興業務上均取得豐碩的成果。未來透過擴大合作領域，豐富合作內涵，將進一步推動雙方聚能發力優勢互補，共同培育下游市場。

BP集團地區事務與企業解決方案執行副總裁林偉立則稱，BP和中國石化的長期合作關係，在雙方實現淨零並向綜合能源公司轉型的過程中，能源轉型為雙方策略合作關係提供不少新機遇，特別是在擴大行動出行和便利服務領域的現有合作。

據悉，BP自1970年代初開始在中國發展業務。目前，該公司在中國展開航空燃油供應及加註和技術服務、成品油零售、潤滑油調配及銷售業務、油氣供應與貿易、液化天然氣接收站和輸氣幹線營運、電動化及移動出行以及風投等多元業務。截至目前，BP已在中國全國重點城市安裝和運作接近2萬充電槍。

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