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中國工業增加值攀22月新高 消費需求乏力消費需求乏力

記者林宸誼／綜合報導
中國12月工業增加值年增6.8%創22個月新高，零售銷售三個月新低。（新華社）
中國12月工業增加值年增6.8%創22個月新高，零售銷售三個月新低。（新華社）

中國國家統計局17日公布數據顯示，去（2023）年12月規模以上工業增加值年增6.8%，是2022年2月以來的近22個月新高。12月社會消費品零售總額年增7.4%，為三個月低位，遜於市場預期。

數據顯示，中國經濟復甦並不均衡，目前工業復甦步伐較快，但從先行指標製造業PMI來看，復甦能否延續仍有疑慮；消費需求復甦則相對乏力。

中國國家統計局局長康義表示，2023年中國工業生產穩步回升，全年規模以上工業增加值比上年增長4.6%。分經濟類型看，12月國有控股企業增加值年增7.3%；股份制企業增長7.2%，外商及港澳台商投資企業增長6.9%；私營企業增長5.4%。

分行業看，12月41個大類行業中有31個行業增加值保持年增長。

其中，汽車製造業增長20%，鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業增長5.6%，電氣機械和器材製造業增長10.1%，電腦、通信和其他電子設備製造業增長9.6%，電力、熱力生產和供應業增長5.8%。

統計局數據顯示，12月社會消費品零售總額人民幣4.3兆元（約6016億美元），年增7.4%，遜於市場預期的8%，也低於11月的10.1%。全年計，社會消費品零售總額人民幣47.1兆元（約6.6兆美元），年增7.2%，略低於市場預期的7.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額42.2兆元（約5.9兆美元），增長7.3%。

2023年全年城鎮固定資產年增3%，略高於預期的2.9%。

第一財經日報報導，從先行指標來看，受部分基礎原料產業生產淡季等因素影響，日前公布的12月製造業PMI在榮枯線之下，再次下跌至收縮區間。中國國家統計局去年12月31日發布的數據顯示，12月製造業採購經理指數為49%，較前月下降0.4個百分點。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，12月PMI指數在榮枯線下持續降低，顯示經濟放緩壓力增加。新訂單、新出口訂單指數在榮枯線下持續下降，反映需求不足的企業占比達60.76%，較前月進一步提高，其口，需求收縮問題更顯突出。

中國去年工業、消費及投資概況 製表／經濟日報
中國去年工業、消費及投資概況 製表／經濟日報

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