我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

中國70城新屋價格 連跌6個月 「底部可能出現了」

記者林茂仁／綜合報導
根據國家統計局數據，去年12月70個大中城市新建商品住宅價格，已經連跌六個月。 （中新社資料照片）
根據國家統計局數據，去年12月70個大中城市新建商品住宅價格，已經連跌六個月。 （中新社資料照片）

根據中國國家統計局公布數據測算，去年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數年跌0.4%，已經連跌六個月，並較11月下跌0.4%，為2015年2月以來最大單月跌幅，也是連跌六個月，顯示中國房市狀況依舊不佳，但專家認為房價底部可能已經出現。

金融界報導，中國國家統計局數據顯示，具指標性的一線城市去年12月新屋房價月跌0.4%，降幅比11月擴大0.1個百分點。其中，北京持平，上海漲0.2%，廣州和深圳分別下降1%和0.9%。二、三線城市新屋房價分別月降0.4%和0.5%，降幅比11月均擴大0.1個百分點。

58安居客研究院院長張波表示，從一線城市來看，市場分化有所體現，北京、上海市場相對穩健，並且政策落地後的效果明顯，尤其是上海新房的市場還保持了相對韌性，隨著周邊區域限購的放鬆，預估上海今年1月市場的復甦節奏也會明顯加快。廣州、深圳市場深度調整已經基本接近尾聲，隨著政策力度的進一步加強，預計也將在開春後迎來復甦。

張波指出，從二線城市來看，成都、西安等城市的市場相對更為穩定，房價的調整幅度相對較小。更多二線城市「以價換量」現象明顯，尤其是不少房企年底要加速存貨去化速度，鄭州武漢、南京、廈門等地的二手房受新房價格調整影響，加之二手房掛牌量不斷增多，導致房價下行壓力增大，預計這一趨勢還將在今年一季度持續。

張波認為，房價底部已現，靜待龍年抬頭，從統計局的12月資料來看，12月一二手房價維持下行態勢，市場分化表現明顯，房價底部盤整趨勢不變，由於歲末年初樓市熱度都相對較低，預計要等到龍年開春，市場才會逐步迎來反轉。

張波認為，總體來看房價整體在底部的態勢還在持續，但市場積蓄動能等待反轉的信號已經較為明顯，雖然本輪市場底部徘徊的周期偏長，但市場的韌性依然較強，隨著經濟面不斷轉好，購房者信心不斷恢復，房價也將逐步走出低谷。

房價 鄭州 武漢

上一則

台積次世代記憶體功耗更低 搶食AI、高效能運算商機

下一則

中國工業增加值攀22月新高 消費需求乏力消費需求乏力

延伸閱讀

拉加德：歐洲央行夏季可能降息 但仍取決經濟數據

拉加德：歐洲央行夏季可能降息 但仍取決經濟數據
上海翁機票買錯日期立即取消…付6338元卻只退269元

上海翁機票買錯日期立即取消…付6338元卻只退269元
躋身第5城 廣州GDP躍「3兆俱樂部」今年成長目標不低於5%

躋身第5城 廣州GDP躍「3兆俱樂部」今年成長目標不低於5%
「魅力上海」開播 來洛宣傳旅遊文化

「魅力上海」開播 來洛宣傳旅遊文化

熱門新聞

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23
比亞迪與西班牙Grenergy公司就全球最大儲能項目「智利OasisdeAtacama（阿塔卡馬綠洲）」達成採購協議。圖為比亞迪儲能產品魔方。圖取自比亞迪能源官網

比亞迪獲大單 將為全球最大儲能項目供貨

2024-01-15 12:21
由於737 Max 9機型持續存在問題，富國銀行將波音公司的評級從加碼下修至同等權重，導致該公司股價下跌7.89%。路透

10年期美債殖利率重登4% 道指跌逾230點

2024-01-16 16:53

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕